Pożar hałd gumowych odpadów
St. Kpt. Marek Jeziorski, oficer prasowy KP PSP w Radomsku, poinformował, że około godziny 17.30 w miejscowości Marianka (gmina Gomunice, pow. radomszczański) doszło do pożaru hałd części gumowych w zakładzie gospodarującym odpadami.
Pożar objął część hal sąsiadujących. Trzy hale oraz inne zabudowania zostały ochronione. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Ogień już się nie rozprzestrzenia, trwa dogaszanie. Strażacy zajmują się przelewaniem pogorzeliska w celu dogaszenia pożaru, pomagać w tym będzie ciężki sprzęt wykorzystywany w zakładzie
W akcji bierze udział również specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
Źródło: tvn24.pl