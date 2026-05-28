Łódź Pożar hałd gumowych odpadów Oprac. Tomasz Kubik |

Pożar gumowych odpadów w Mariance

St. Kpt. Marek Jeziorski, oficer prasowy KP PSP w Radomsku, poinformował, że około godziny 17.30 w miejscowości Marianka (gmina Gomunice, pow. radomszczański) doszło do pożaru hałd części gumowych w zakładzie gospodarującym odpadami.

Pożar objął część hal sąsiadujących. Trzy hale oraz inne zabudowania zostały ochronione. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Ogień już się nie rozprzestrzenia, trwa dogaszanie. Strażacy zajmują się przelewaniem pogorzeliska w celu dogaszenia pożaru, pomagać w tym będzie ciężki sprzęt wykorzystywany w zakładzie

W akcji bierze udział również specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.