Zginęła 22-latka, areszt dla 19-latka

Tragiczny wypadek na DK 91 pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło wideo: Piotrkowski24.pl Źródło zdj. gł.: Piotrkowski24.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do tragicznego wypadku doszło 27 sierpnia na krajowej 91 w miejscowości Longinówka tuż przed Piotrkowem Trybunalskim. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejscu zginęła kierująca jednym z pojazdów 22-letnia kobieta. 19-letni kierowca drugiego auta ostał przetransportowany do szpitala.

Tragiczny wypadek na DK 91 pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło zdjęcia: Piotrkowski24.pl

Zarzuty i areszt dla 19-latka

Teraz, jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, zarzuty w sprawie wypadku usłyszał 19-latek. - Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Infiniti naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Popełnił błędy w technice i taktyce jazdy, w ten sposób, że nie upewniwszy się, że ma dostateczne miejsce do wyprzedzania, wykonał ten manewr i po gwałtownym powrocie na swój pas ruchu, utracił panowanie nad pojazdem. Zjechał ponownie na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym w kierunku przeciwnym samochodem marki Audi. Zginęła kierująca nim 22-letnia kobieta - przekazał prokurator Łukasz Ociepa.

Tragiczny wypadek na DK 91 pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło zdjęcia: Piotrkowski24.pl

19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim aresztował mężczyznę na trzy miesięcy. Będzie on mógł jednak wyjść na wolność po wpłacie 70 tysięcy złotych. Wtedy areszt zostanie zamieniony na dozór policji.