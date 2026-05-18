Łódź Eksplozja w stacji transformatorowej sekundy po tym, jak obok przeszła kobieta z wózkiem Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Błysk, huk i uderzenie otwartych nagle drzwi - choć zdarzenie trwało tylko krótką chwilę, mogło skończyć się tragicznie. W sobotę wieczorem przy ulicy Piotrkowskiej 230, w centrum Łodzi, doszło do wybuchu w niskim pawilonie. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Sekundę, może dwie po tym, jak przeszli obok"

- Po godzinie 19 doszło do zwarcia jednego z transformatorów średniego napięcia w stacji transformatorowej. Do pożaru nie doszło. Na miejsce został skierowany jeden zastęp straży pożarnej i pogotowie energetyczne. Sytuacja szybko została opanowana. Nie było osób poszkodowanych - przekazał Piotr Wysocki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Na nagraniu z monitoringu, które otrzymaliśmy na Kontakt24, widać, że drzwi pawilonu otworzyły się z impetem dokładnie dwie sekundy po tym, jak przeszła przed nimi kobieta z wózkiem dziecięcym.

- Moja synowa z dzieckiem przechodziła właśnie w tym miejscu i miała naprawdę niesamowite szczęście. Wybuch w rozdzielni prądu miał miejsce sekundę, może dwie po tym, jak przeszli obok. Gdyby nie to, otwierające się drzwi najprawdopodobniej zmiotłyby ich z chodnika - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Kontaktu24 pan Tomasz, teść kobiety.

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną wybuchu.

