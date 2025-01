53-letni obywatel Włoch trafił do aresztu. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania na terenie Polski i Włoch zorganizowaną grupą przestępczą. Jak ustalili śledczy, efektem było pranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad 35 mln euro i narażenie na uszczuplenia podatkowe w kwotach ponad 43 mln zł i 3 mln euro. Podejrzanemu 53-latkowi grozi do 25 lat więzienia. Zarzuty usłyszały też dwie inne osoby.

- Jak wynika z zebranych dowodów, przestępczy proceder sprowadzał się do transferowania z włoskich firm do Polski, pochodzących najprawdopodobniej z nielegalnych źródeł, pieniędzy. W Polsce trafiały one na rachunki podmiotów rzekomo prowadzących działalność polegającą na obrocie złomem i drewnem. Faktycznie jednak jej nie prowadziły, a jedynie wykorzystywano je do stworzenia pozorów, że wpływające do Polski środki są płatnościami za konkretne transakcje - przekazał Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.