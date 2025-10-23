Łódź Źródło: Google Maps

Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, w kamienicy w centrum Łodzi, przy ulicy Jaracza od strony Pasażu Majewskiego do środka runął sporych rozmiarów fragment dachu.

Nikt nie ucierpiał

Naszą informację potwierdził rzecznik urzędu miasta w Łodzi. - Do tego zdarzenia miało dojść w weekend, nikomu nic się stało. Tam jest tak zwana współwłasność - jest prywatny właściciel i część udziałów ma miasto. Budynek został zabezpieczony - poinformował Jacek Tokarczyk. Budynek, w którym doszło do zawalenia części dachu jest bardzo rozległy. W części, gdzie doszło do zdarzenia nikt nie mieszkał, dalsza część budynku od strony północy jest natomiast zamieszkana przez lokatorów.

W południe powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi sprawdzi stan techniczny budynku i podejmie decyzję w sprawie przyszłości tej części kamienicy, w której runęła część dachu.