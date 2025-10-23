Logo strona główna
Łódź

Sporych rozmiarów fragment dachu runął do środka kamienicy

Kamienica przy ulicy Jaracza 20 w Łodzi
Łódź
Źródło: Google Maps
Sporych rozmiarów fragment dachu runął do środka kamienicy przy ulicy Jaracza 20 w Łodzi - dowiedział się tvn24.pl. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Budynek w połowie należy do prywatnej osoby, drugą częścią zarządza miasto.

Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, w kamienicy w centrum Łodzi, przy ulicy Jaracza od strony Pasażu Majewskiego do środka runął sporych rozmiarów fragment dachu.

Tego nie przetrwa 100 budynków. Budowa tunelu na zakręcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tego nie przetrwa 100 budynków. Budowa tunelu na zakręcie

Bartosz Żurawicz

Nikt nie ucierpiał

Naszą informację potwierdził rzecznik urzędu miasta w Łodzi. - Do tego zdarzenia miało dojść w weekend, nikomu nic się stało. Tam jest tak zwana współwłasność - jest prywatny właściciel i część udziałów ma miasto. Budynek został zabezpieczony - poinformował Jacek Tokarczyk. Budynek, w którym doszło do zawalenia części dachu jest bardzo rozległy. W części, gdzie doszło do zdarzenia nikt nie mieszkał, dalsza część budynku od strony północy jest natomiast zamieszkana przez lokatorów.

Kamienica przy ulicy Jaracza 20 w Łodzi
Kamienica przy ulicy Jaracza 20 w Łodzi
Źródło: Google Maps

W południe powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi sprawdzi stan techniczny budynku i podejmie decyzję w sprawie przyszłości tej części kamienicy, w której runęła część dachu.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieKamienicaPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
