14-latek pobity w parku. Zatrzymani dwaj jego rówieśnicy i 16-latek

Policjanci z Łodzi zatrzymali dwóch 14-latków i 16-latka podejrzewanych o pobicie 14-latka w Parku Sienkiewicza w Łodzi. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać, jak jest on bity i kopany, a jeden ze sprawców na niego pluje. W tle słychać też głosy śmiejących się dziewczyn.

Do zdarzenia doszło w lutym w Parku Sienkiewicza w Łodzi. Nagranie, na którym widać jak młody chłopak jest bity, kopany, a jeden ze sprawców na niego pluje, pojawiło się w mediach społecznościowych. Potem zostało usunięte.

"Nie pozwolę, żeby ktoś moje własne dziecko bił"

Informacje o zdarzeniu dostaliśmy też na Kontakt24 od matki pobitego 14-latka, która przekazała, że sprawa została zgłoszona w Komisariacie I Policji w Łodzi, a jej syn jest już pod opieką psychologa.

- Syn szedł do swojego taty na obiad. To wydarzyło się w drodze. Zaczepili go. Nie znał tych osób. Syn jest po operacji biodra, a oni kopali go właśnie w to miejsce. Jak wrócił, pojechaliśmy od razu na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Na szczęście prześwietlenie nic nie wykazało. Na prośbę policji wykonaliśmy również obdukcję - mówiła mama chłopca. Kobieta przekazała, że nagranie zostało rozesłane wczoraj (w poniedziałek). - Nie mogłam tego oglądać. Nie mogę dojść do siebie. Nie pozwolę, żeby ktoś moje własne dziecko bił. Syn boi się wychodzić z domu. Kiedy wychodzę do pracy, a dzwoni do drzwi domofon, syn dzwoni do mnie przerażony. Ta grupa psychicznie zniszczyła moje dziecko. Dziś to spotkało mojego syna, a co następnym razem, kogoś zabiją? - mówiła.

Zatrzymane trzy osoby

Aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazała, że w tej sprawie zatrzymane zostały trzy osoby. - Nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych, dotyczy zdarzenia z początku lutego 2025 roku. Wówczas do łódzkich policjantów zgłosiła się matka pokrzywdzonego 14-latka i złożyła zawiadomienie dotyczące pobicia jej syna przez grupę nieznanych osób. Z uwagi na fakt, iż jeszcze nie był znany wiek sprawców, postępowanie zostało objęte nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na ustalenie świadków, z którymi zaplanowane były czynności z udziałem biegłego, ponieważ były to osoby małoletnie. Nagranie, które ukazało się w internecie, dokładnie przedstawia wizerunek sprawców i umożliwiło ich identyfikację przez śródmiejskich policjantów. Dzisiaj zatrzymali dwóch czternastolatków i szesnastoletniego chłopca odpowiedzialnych za popełnienie czynów karalnych. O ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny - poinformowała policjantka. Zatrzymani są uczniami różnych łódzkich szkół, policja nie udziela informacji czy się znali.

Policjanci zatrzymali kolejnego 14-latka, który brał udział w...