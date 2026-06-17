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Łódź

Atak na księdza i kobietę. Dramatyczne sceny przed jedną z parafii

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Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Wszedł przez okno, zaatakował młotkiem księdza i jego matkę. Jest wyrok w ekspresowym procesie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Atak na księdza i kobietę w Łodzi. Do tych dramatycznych scen doszło kilka dni temu na terenie jednej z łódzkich parafii. 51-latka udało się zatrzymać. Odpowie za usiłowanie rozboju.

Jako pierwsi na miejscu interweniowali strażnicy miejscy, którzy otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie przebywającym na terenie jednej z parafii. Agresor miał zaczepiać przechodniów i zaatakować starszą kobietę. Szarpał ją, uderzył, po czym zepchnął ze schodów. Jego kolejną ofiarą był ksiądz.

"Chwilę później zaatakował również interweniującego księdza, szarpiąc go i zadając mu cios. Po przybyciu na miejsce strażnicy podjęli interwencję wobec agresora. Mężczyzna nie stosował się do wydawanych poleceń, zachowywał się wulgarnie i agresywnie oraz odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem funkcjonariusze zastosowali środki przymusu bezpośredniego i obezwładnili mężczyznę" - podała Straż Miejska w Łodzi.

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Łódź. 51-latek zaatakował księdza i starszą kobietę

Na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali 51-latka.

- Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zastali zgłaszającą, pokrzywdzoną kobietę w wieku 73 lat. Kobieta miała złamane obie ręce. Mężczyzna zaatakował ją, poszarpał, a następnie zepchnął ze schodów. Zanim jednak do tego doszło, mężczyzna zaczepił wcześniej księdza, który znajdował się nieopodal. Agresor poszarpał go i próbował wyrwać torbę z zakupami, ale to mu się nie udało - przekazała podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Kobieta trafiła do szpitala.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania rozboju za co grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźPolicjaSprawy sądowe w Polsce
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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