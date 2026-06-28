Pęknięcia pasa na lotnisku w Warszawie. Loty opóźnione

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Informację potwierdził Piotr Rudzki, rzecznik Polskich Portów Lotniczych. - Na drodze startowej pojawiły się drobne pęknięcia. Ze względu na bezpieczeństwo nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, droga musi być równa i gładka - dodał.

Prace naprawcze mają ruszyć w nocy z niedzieli na poniedziałek. - Czekamy aż temperatury spadną, bo masa do uszczelnienia pęknieć musi zastygnąć - wyjaśniał rzecznik w rozmowie z tvn24.pl. Jak dodał, w niedzielę przez upały służby lotniskowe musiały polewać jeden z pasów wodą, by go schłodzić.

Uszkodzony pas, mogą być opóźnienia

Uszkodzony pas został zamknięty, w użyciu jest tylko drugi. Mogą się pojawić opóźnienia lotów, choć - jak mówił Piotr Rudzki - nie powinny być duże, bo "cały czas jest druga droga startowa".