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"Możemy mówić o nowym rekordzie". Pomiary IMGW

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Słubice 2025r. 39.5 stopnia
Tomasz Zubilewicz o upałach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Lech Muszyński/PAP
W niedzielę w Słubicach odnotowano 40,5 st. C. To nowy rekord ciepła w historii pomiarów - przekazała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek

- Możemy mówić o nowym rekordzie. To są dane telemetryczne i operacyjne, które są mierzone pomiędzy godzinami. Natomiast stacje synoptyczne mierzą wartości temperatury o konkretnych godzinach - powiedziała rzeczniczka prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Jak dodała, w związku z tym Instytut czeka na potwierdzenie tych danych.

Jak dodała, drugą najwyższą odnotowaną tego dnia temperaturę - 40,3 st. C - zarejestrowano w Toruniu. W tym przypadku IMGW także czeka jeszcze na potwierdzenie tych danych.

Dotychczasowy rekord ciepła

Dotychczasowy rekord ciepła na terenach dzisiejszej Polski padł 29 lipca 1921 roku w miejscowości Prószków pod Opolem. Termometry pokazały tam 40,2 st. C. W XXI wieku najwyższą zanotowaną temperaturą było 39,5 st. C, które w lipcu 1994 zanotowano w Słubicach.

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Jak długo będzie gorąco w Polsce?

Obecna fala upałów jest związana z powstaniem tzw. kopuły ciepła nad Europą, czyli rozległego wyżu, który zamyka gorące powietrze przy ziemi, jakby był pokrywką. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym układ jest jego charakterystyczny kształt w formie zbliżonej do greckiej litery Omega, który tworzy stabilny rozbudowany w pionie wyż, oraz dwa peryferyjnie położone ośrodki niżowe.

Za skwarem podążają jednak gwałtowne zjawiska pogodowe, które już w niedzielę wieczorem dotrą do Polski. Za nimi przyjdzie wyraźne ochłodzenie - we wtorek wartości na termometrach wyniosą od od 26-27 st. C na północy i zachodzie kraju do 32-34 st. C na w regionach południowo-wschodnich.

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
PolskaUpałpogoda
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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