Rolnicy blokują drogi w kilkudziesięciu miejscach w kraju. Lider Agrounii: wjeżdżamy do miast, nie chodzi tylko o nas

W większości miejsc blokady dróg rozpoczęły się w środę o godzinie 9. W niektórych - na przykład w Nowym Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie) przejazd drogą krajową nr 91 był niemożliwy już od godziny 8. Organizatorem protestów jest Agrounia. Jej lider, Michał Kołodziejczak - który zorganizował konferencję prasową we Wróblewie w województwie łódzkim - zapowiedział, że w południe kawalkada traktorów dotrze do centrum Łodzi.

Postulaty i żądania protestujących rolników

- W kraju politycy PiS mówią, że na nic się nie zgadzają, a za granicą przyklepują. A my nie zgadzamy się na Zielony Ład, który został przyjęty w takiej konstrukcji. Regulacje oznaczają, że o 20 procent spadnie produkcja żywności. To też oznacza przywożenie jej spoza Polski, z krajów nieobjętych restrykcjami - mówił Michał Kołodziejczak.

- Za granicą wojna wisi na włosku, ale my też jesteśmy zagrożeni. Żywność to najdroższe pociski świata. Żądamy zachowania suwerenności żywieniowej Polski - wskazywał.

Rolnicy na drogach w 50 miejscach Polski

Minister rolnictwa: spotkań nie będzie

- Nie widzę powodów. Spotykałem się z liderem i przedstawicielami Agrounii. Ulica i skrzyżowania to nie jest miejsce do rozmów - podkreślił szef Ministerstwa Rolnictwa. Dodał, że z protestującymi nie spotka się też premier Mateusz Morawiecki.

- To, że pan Kołodziejczak chce startować do wyborów parlamentarnych, to prawdopodobnie jest to główny motyw wszelkiego rodzaju strajków. Znam tę historię z poprzednich lat - przekazał minister.