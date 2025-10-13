Mają po 16 lat, "byli dobrymi znajomymi", zaginęli jednego dnia. Policja prosi o pomoc

Policja prosi o pomoc w namierzeniu zaginionych nastolatków Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nastolatków poszukują funkcjonariusze z komendy powiatowej w Koluszkach. Aspirant Aneta Kotynia, rzeczniczka tamtejszej policji, zaznacza, że zaginieni po raz ostatni byli widziani w miejscu swojego zamieszkania - w miejscowościach Koluszki i Borowa w gminie Koluszki.

- Było to 9 października w godzinach porannych. Od tamtej pory 16-latkowie nie przebywają w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się również z rodziną lub sąsiadami - przekazuje policjantka.

Dodaje, że zaginieni nie znikali wcześniej z domu i byli dobrymi znajomymi.

❗️Uwaga zaginęła dwójka 16-latków ❗️ Policjanci z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach poszukują dwójki... Posted by Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód on Saturday, October 11, 2025 Rozwiń

Apel o pomoc

Zaginiona Joanna Cieplucha ma 160 centymetrów wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, ma oczy koloru piwnego, ciemnobrązowe włosy do ramion koloru i pełne uzębienie.

- W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzkę na ramiączkach, czarne spodnie dresowe, czarną puchową kurtkę z kapturem, białe buty za kostkę, przy sobie miała czarną małą torebkę i słuchawki bezprzewodowe - opisuje Kotynia.

Zaginiona Joanna Cieplucha Źródło: KPP Koluszki

Karol Szewczyk ma 175 centymetrów wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma krótkie, blond włosy i niebieskie oczy.

- Jego cechy charakterystyczne to duża blizna na łokciu prawej ręki. Ubrany w dniu zaginięcia w czarne buty za kostkę, czarną kurtkę typu wiatrówka, jasne dresy - wylicza rzeczniczka koluszkowskiej komendy.

Zaginiony Karol Szewczyk Źródło: KPP Koluszki

Wszystkie osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionych nastolatków proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 62 f.

Informacje można przekazywać też pod numerem telefonu 112 lub (47) 842 12 11 bądź w najbliższej jednostce policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD