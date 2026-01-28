Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów. Odpowie za spowodowanie katastrofy

Grobla. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych Źródło: TVN24

Prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku śledztwo zakończyło się właśnie skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

54-letni Jarosław R. odpowie przed sądem za wjechanie w grupę pielgrzymów. Był pijany, a auto miało niesprawny układ ABS i system kontroli trakcji. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz zarzuciła mu kierowanie samochodem mimo orzeczonego zakazu prowadzenia tego rodzaju pojazdów.

Wjechał w grupę pielgrzymów

Do wypadku doszło 10 sierpnia 2025 r. około godz. 18 w Grobli w powiecie radomszczańskim. Pijany kierowca Opla najechał na tył grupy pielgrzymów zmierzających do Częstochowy z powiatu opoczyńskiego. Zaraz po wypadku karetkami pogotowia i helikopterami LPR do szpitali trafiło 10 osób. Wśród rannych było 2,5-letnie dziecko. W sumie różnych obrażeń doznało 13 pielgrzymów.

Pielgrzymka z powiatu opoczyńskiego liczyła 156 osób. Pątnicy szli w trzech kilkudziesięcioosobowych grupach. Do wypadku doszło kilka kilometrów przed Przedborzem, gdzie mieli zaplanowaną przerwę i nocleg.

Oskarżony w chwili wypadku miał w wydychanym powietrzu 1,3 promila alkoholu.

