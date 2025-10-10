Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Łódź

Woda w kilku miejscowościach nie nadaje się do picia. Sanepid o skażeniu

Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy dotyczą gminy Łęczyca
Źródło: Google Maps
Inspekcja sanitarna w Łęczycy (woj. łódzkie) poinformowała o skażeniu wody bakteriami z grupy coli. Woda obecnie nie nadaje się do spożycia, gmina zapewnia ją mieszkańcom za pomocą beczkowozów.

Wodociąg, w którym wykryto skażenie, zaopatruje w wodę kilka miejscowości w gminie Łęczyca: Leźnica Mała, Topola Katowa, Leszcze, Borek, Borów, Bronno, Janków, Wichrów, Wilczkowice Dolne, Wilczkowice Średnie, Wilczkowice Górne, Wąkczew, Dzierzbiętów Mały, Dzierzbiętów Duży, Zduny, Lubień, Borki, Karkosy, Mniszki, Krzepocin Pierwszy, Krzepocin Drugi. Jak poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy, w próbkach wody pobranych 7 października z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bronnie stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Komunikat łęczyckiego sanepidu
Komunikat łęczyckiego sanepidu

Tylko do prac sanitarnych i porządkowych

W związku z tym i zgodnie z komunikatem, woda nie nadaje się tam do picia ani przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń, prania czy higieny osobistej, z wyjątkiem korzystania z niej do celów sanitarnych i prac porządkowych. Właściciel wodociągu, Urząd Gminy w Łęczycy, został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody pitnej.

Ponad trzy tysiące osób bez wody do picia i kąpieli
Ponad trzy tysiące osób bez wody do picia i kąpieli

Wrocław

Woda z beczkowozów

Urząd Gminy w Łęczycy poinformował, że w piątek w godzinach 17-20 prowadzona będzie dystrybucja wody przeznaczonej do mycia. Woda z beczkowozów będzie dostępna w miejscowościach Lubień oraz Leźnica Mała - na terenie OSP. Mieszkańcy mogą przyjść z własnymi pojemnikami i pobrać wodę do celów higienicznych. W kolejnych dniach akcja dystrybucji wody ma być powtarzana. Z kolei wodę przeznaczoną dla zwierząt w gospodarstwach domowych można pozyskać ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Piekacie. Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie w wodociągu właściwej jakości wody. Nie wiadomo jednak, jak długo to potrwa.

Autorka/Autor:

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

SanepidWodociągiWoda
