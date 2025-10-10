Woda w kilku miejscowościach nie nadaje się do picia. Sanepid o skażeniu

Problemy dotyczą gminy Łęczyca Źródło: Google Maps

Wodociąg, w którym wykryto skażenie, zaopatruje w wodę kilka miejscowości w gminie Łęczyca: Leźnica Mała, Topola Katowa, Leszcze, Borek, Borów, Bronno, Janków, Wichrów, Wilczkowice Dolne, Wilczkowice Średnie, Wilczkowice Górne, Wąkczew, Dzierzbiętów Mały, Dzierzbiętów Duży, Zduny, Lubień, Borki, Karkosy, Mniszki, Krzepocin Pierwszy, Krzepocin Drugi. Jak poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy, w próbkach wody pobranych 7 października z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bronnie stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Komunikat łęczyckiego sanepidu

Tylko do prac sanitarnych i porządkowych

W związku z tym i zgodnie z komunikatem, woda nie nadaje się tam do picia ani przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń, prania czy higieny osobistej, z wyjątkiem korzystania z niej do celów sanitarnych i prac porządkowych. Właściciel wodociągu, Urząd Gminy w Łęczycy, został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody pitnej.

Woda z beczkowozów

Urząd Gminy w Łęczycy poinformował, że w piątek w godzinach 17-20 prowadzona będzie dystrybucja wody przeznaczonej do mycia. Woda z beczkowozów będzie dostępna w miejscowościach Lubień oraz Leźnica Mała - na terenie OSP. Mieszkańcy mogą przyjść z własnymi pojemnikami i pobrać wodę do celów higienicznych. W kolejnych dniach akcja dystrybucji wody ma być powtarzana. Z kolei wodę przeznaczoną dla zwierząt w gospodarstwach domowych można pozyskać ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Piekacie. Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie w wodociągu właściwej jakości wody. Nie wiadomo jednak, jak długo to potrwa.

