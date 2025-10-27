Do zdarzenia doszło na terenie powiatu sieradzkiego Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach przedpołudniowych. Policjanci z Komisariatu w Błaszkach (woj. łódzkie) zostali skierowani na interwencję do jednej ze szkół w powiecie sieradzkim.

Przybyli na miejsce mundurowi ustalili, że jeden z pracowników szkoły zauważył nieznanego mężczyznę. Gdy polecił mu natychmiastowe opuszczenie terenu placówki, mężczyzna zachowywał się wobec niego agresywnie. Znieważył i uderzył interweniującego pracownika oraz kierował wobec niego groźby pozbawienia życia.

Pracownik szkoły nie odniósł obrażeń. Udało mu się również obezwładnić napastnika i przekazać go policjantom.

Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany to 30-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego. Sprawdzenie w policyjnych bazach wskazało, że wcześniej mężczyzna wchodził w konflikt z prawem.

Mężczyzna trafił do aresztu

- 30-latek trafił do policyjnej celi i usłyszał prokuratorskie zarzuty naruszenia miru domowego, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w czasie wykonywania obowiązków służbowych oraz kierowanie gróźb karalnych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Sieradzu wstąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu - przekazała asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu.

Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i najbliższe trzy miesiące 30-latek spędzi za kratkami. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.