Łódź

Wszedł do szkoły i zaatakował pracownika. Groził mu śmiercią

Atak na policjantkę w komisariacie (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu sieradzkiego
Źródło: Google Earth
W czwartek przed południem policjanci z Błaszek (woj. łódzkie) zostali wezwani do jednej ze szkół w powiecie sieradzkim. Agresywny mężczyzna zaatakował pracownika, który poprosił, by opuścił teren placówki.

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach przedpołudniowych. Policjanci z Komisariatu w Błaszkach (woj. łódzkie) zostali skierowani na interwencję do jednej ze szkół w powiecie sieradzkim.

Przybyli na miejsce mundurowi ustalili, że jeden z pracowników szkoły zauważył nieznanego mężczyznę. Gdy polecił mu natychmiastowe opuszczenie terenu placówki, mężczyzna zachowywał się wobec niego agresywnie. Znieważył i uderzył interweniującego pracownika oraz kierował wobec niego groźby pozbawienia życia.

Pracownik szkoły nie odniósł obrażeń. Udało mu się również obezwładnić napastnika i przekazać go policjantom.

Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany to 30-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego. Sprawdzenie w policyjnych bazach wskazało, że wcześniej mężczyzna wchodził w konflikt z prawem.

Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Użyli wobec niego gazu pieprzowego i paralizatora. Zmarł po policyjnej interwencji
Kujawsko-Pomorskie
Szpital w Sejnach
Agresywny pacjent uderzył pielęgniarkę. Miał ponad 2,5 promila
Białystok
Awanturował się w komendzie policji
Pijany 55-latek wbiegł do komendy i zaatakował policjanta
Wrocław

Mężczyzna trafił do aresztu

- 30-latek trafił do policyjnej celi i usłyszał prokuratorskie zarzuty naruszenia miru domowego, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w czasie wykonywania obowiązków służbowych oraz kierowanie gróźb karalnych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Sieradzu wstąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu - przekazała asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu.

Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i najbliższe trzy miesiące 30-latek spędzi za kratkami. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: TVN24, KPP Sieradz

Źródło zdjęcia głównego: Policja

PolicjaŁódzkieSzkoła
