"Mank" Davida Finchera na czele nominacji do Złotych Globów

Znakomity, czarno-biały "Mank" Davida Finchera, z wielką rolą Gary'ego Oldmana, zdobył aż 6 nominacji do Złotych Globów, prestiżowych nagród przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Na drugim miejscu uplasował się "Proces siódemki z Chicago". Oba filmy powstały na zamówienie Netflixa.

W sumie serwis streamingowy Netflix zgarnął aż 20 nominacji do Złotych Globów, tym samym wyprzedzając zdecydowanie swojego największego rywala HBO, który zdobył ich 7 nominacjami, oraz Hulu z 6 szansami na statuetki hollywoodzkich krytyków. W tym wyjątkowym z powodu pandemii dla kina roku wielkie wytwórnie zeszły na dalszy plan, w większości rezygnując z premier kinowych, bo ich daty trudno przewidzieć.

Jeszcze przed ogłoszeniem nominacji pojawiła się informacja, że tegoroczna edycja Złotych Globów odbędzie się 28 lutego, a poprowadzą ją tym razem popularne aktorki i komiczki Tina Fey i Amy Poehler. Po raz pierwszy będzie to ceremonia zorganizowana w dwóch miejscach jednocześnie. Odbywać się będzie - oczywiście wirtualnie - w Nowym Jorku i Los Angeles. W nowojorskim Rockefeller Center ceremonię poprowadzi Fey, a w hotelu Beverly Hilton w Los Angeles, gdzie zwykle wręczane były Globy - Poehler.

28 lutego w ostatnich latach odbywała się gala Oscarów, którą tym razem zaplanowano dopiero na 25 kwietnia.

To będzie rok Davida Finchera?

Uhonorowany aż sześcioma nominacjami czarno-biały film Davida Finchera to opowieść o powstawaniu scenariusza do filmu "Obywatel Kane" Orsona Wellesa. Po mistrzowsku zrealizowana fabuła, z rewelacyjnym jak zawsze Garym Oldmanem w roli Hermana J. Mankiewicza, od początku budziła kontrowersje. I nie chodziło bynajmniej o artystyczne walory filmu Finchera, bo tych nikt nie jest mu w stanie odmówić.

Otóż wedle tego, co śledzimy w opowieści twórcy "Social Network", to właśnie Mankiewicz miał być niemal w całości autorem tego scenariusza. Tę tezę lansowała nieżyjąca już wybitna amerykańska krytyczka filmowa Paulina Kael, która nazywała nawet Mankiewicza "prawdziwym twórcą największego arcydzieła w historii kina". I choć tezę Kael obalono - wkład reżysera filmu, Orsona Wellesa, w pisany wspólnie z Mankiewiczem scenariusz był całkiem spory, Fincher postanowił oprzeć swój film na wersji głoszonej przez Kael. Ponieważ nie jest to dokument, tylko kino fabularne, wolno mu.

Fincher wystylizował swój obraz na najprawdziwszą perłę starego kina. W każdym ujęciu kamery i w szkatułkowej narracji, a wreszcie w przeskokach czasowych, jego "Mank" nawiązuje do "Obywatela Kane'a" Wellesa. Stanowi wręcz jego lustrzane odbicie, co bez trudu zauważą znający dzieło Wellesa kinomani. W efekcie dostajemy kolejne arcydzieło, w którym mistrzowską kreację Mankiewicza - alkoholika i piekielnie zdolnego mitomana - tworzy wielki Gary Oldman.

Amerykańscy krytycy piszą, że jeśli tym razem Fincher, skrzywdzony w przypadku "Social Network", nie zostanie nagrodzony, wybuchnie skandal. A to może się zdarzyć, bowiem za głównego faworyta uchodzi "Nomadland" chińskiej reżyserki Chloé Zhao, który w wyścigu do Złotych Globów otrzymał 4 nominacje.

Tym razem bez Polaków

Wśród nominowanych w kategorii Film Nieanglojęzyczny zabrakło polskiego filmu, a zarazem naszego kandydata do Oscara, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Ciekawostką jest to, że w tym gronie znalazła się amerykańska produkcja "Minari", nakręcona jednak w sporej mierze w języku koreańskim.

Wedle typowań krytyków największe szanse na Złoty Glob w tej kategorii ma jednak duński obraz z Madsem Mikkelsenem "Na rauszu", zdobywca najważniejszych Europejskich Nagród Filmowych w tym roku.

"The Crown" na czele serialowych nominacji

Jak wiadomo Złote Globy to nagrody nie tylko dla produkcji fabularnych, ale również dla seriali, a te ostatnimi laty doganiają poziomem filmy kinowe. Tym razem w serialowej kategorii dominują znane już od wielu sezonów "The Crown" i "Ozark" i znowu - oba wyprodukowane przez Netflixa.

To już kolejny rok, gdy opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej trafia na czoło listy nominowanych i trudno się temu dziwić, bowiem serial trzyma niezwykle wysoki poziom i słynie z wybitnych kreacji aktorskich - nade wszystko Olivii Colman w roli królowej Elżbiety II, a w ostatnim sezonie także rewelacyjnych odtwórców postaci Diany i Karola - Emmy Corrin i Josha O'Connora.

Warto zauważyć, że Colman, już nagrodzona za tę rolę w poprzedniej edycji nagród, ma szansę także na drugi Złoty Glob za rolę drugoplanową w filmie "Ojciec", gdzie gra córkę Anthony'ego Hopkinsa. Z kolei Hopkins to obok Oldmana główny faworyt i do Globów, i do Oscarów za pierwszoplanową rolę męską.

Przypomnijmy też, że tegoroczną zdobywczynią Nagrody im. Cecila B. de Mille'a, przyznawanej za całokształt pracy artystycznej i działalności społecznej, została Jane Fonda.

Lista nominowanych

Film dramatyczny: Ojciec Mank Nomadland Obiecująca. Młoda. Kobieta Proces siódemki z Chicago

Film komediowy lub musical:

Kolejny film o Boracie Hamilton Music Palm Springs Bal

Film międzynarodowy:

Na rauszu, Dania Płacząca kobieta, Francja/Gwatemala Życie przed sobą, Włochy Minari, USA My dwie, Belgia/Francja

Film animowany:

Krudowie 2: Nowa era Naprzód Wyprawa na Księżyc Co w duszy gra Sekret wilczej gromady

Reżyseria:

Emerald Fennell, Obiecująca. Młoda. Kobieta David Fincher, Mank Regina King, One Night in Miami Aaron Sorkin, Proces siódemki z Chicago Chloe Zhao, Nomadland

Scenariusz:

Ojciec Mank Nomadland Obiecująca. Młoda. Kobieta Proces siódemki z Chicago

Aktorka w filmie dramatycznym:

Viola Davis - Ma Rainey: Matka bluesa Andra Day - The United States vs. Billie Holiday Vanessa Kirby - Cząstki kobiety Frances McDormand - Nomadland Carey Mulligan - Obiecująca. Młoda. Kobieta

Aktor w filmie dramatycznym:

Riz Ahmed - Sound of Metal Chadwick Boseman - Ma Rainey: Matka bluesa Anthony Hopkins - Ojciec Gary Oldman - Mank Tahar Rahim - Mauretańczyk

Aktorka w komedii lub musicalu:

Maria Bakalova - Kolejny film o Boracie Michelle Pfeiffer - Francuskie wyjście Anya Taylor-Joy - Emma Kate Hudson - Music Rosamund Pike - O wszystko zadbam

Aktor w komedii lub musicalu:

Sacha Baron Cohen - Kolejny film o Boracie James Corden - Bal Lin-Manuel Miranda - Hamilton Dev Patel - The Personal History of David Copperfield Andy Samberg - Palm Springs

Aktorka drugoplanowa:

Glenn Close - Elegia dla bidoków Olivia Colman - Ojciec Jodie Foster - Mauretańczyk Amanda Seyfried - Mank Helena Zengel - Nowiny ze świata

Aktor drugoplanowy:

Sacha Baron Cohen - Proces Siódemki z Chicago Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah Jared Leto - The Little Things Bill Murray - Na lodzie Leslie Odom Jr. - Pewnej nocy w Miami...

Piosenka:

"Fight for You" w produkcji Judas and the Black Messiah "Hear My Voice" w produkcji Proces siódemki z Chicago "Io Si (Seen)" w produkcji Życie przed sobą "Speak Now" w produkcji One Night in Miami "Tigress & Tweed" w produkcji The United States vs Billie Holiday Muzyka: Niebo o północy Tenet Nowiny ze świata Mank Co w duszy gra

Serial dramatyczny:

The Crown Kraina Lovecrafta The Mandalorian Ratched Ozark

Serial komediowy lub musical:

Emily w Paryżu Stewardesa Wielka Schitt's Creek Ted Lasso

Film telewizyjny lub serial limitowany:

Normalni ludzie Gambit królowej Mały topór Od nowa Unorthodox

Aktorka w serialu dramatycznym:

Olivia Colman - The Crown Jodie Comer - Obsesja Eve Emma Corrin - The Crown Laura Linney - Ozark Sarah Paulson - Ratched

Aktor w serialu dramatycznym:

Jason Bateman - Ozark Josh O'Connor - The Crown Bob Odenkirk - Better Call Saul Al Pacino - Hunters Matthew Rhys - Perry Mason Aktorka w serialu komediowym lub musicalu:

Lily Collins - Emily w Paryżu Kaley Cuoco - Stewardesa Elle Fanning - Wielka Jane Levy - Zoey's Extraordinary Playlist Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Aktorka w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym:

Cate Blanchett - Mrs America Daisy Edgar-Jones - Normalni ludzie Shira Haas - Unorthodox Nicole Kidman - Od nowa Anya Taylor-Joy - Gambit królowej Aktor w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym:

Bryan Cranston - Your Honor Jeff Daniels - The Comey Rule Hugh Grant - Od nowa Ethan Hawke - The Good Lord Bird Mark Ruffalo - To wiem na pewno

