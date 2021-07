"Zig-a-zigah" od 25 lat, czyli jubileusz przeboju "Wannabe". "Mamy szczęście być Spice Girls"

25 lat "Wannabe"

Co oznacza? - Znasz to uczucie, gdy z ekipą macie ubaw i zaczynacie wymyślać głupie słowa? Cóż, wydurniałyśmy się i wymyśliłyśmy "zig-a-zigah". Byłyśmy wtedy w studiu, więc trafiło do piosenki - opowiadała Melanie Chisholm (Mel C bądź Sporty Spice) w rozmowie z magazynem "Billboard". Brytyjska prasa w 2017 roku pisała jednak, że "zig-a-zigah" ma nieco głębszą genezę. Podczas prac w wytwórni pojawiał się nieujawniony z nazwiska, negatywnie nastawiony do zespołu gwiazdor popu lat 80. Dziewczyny zaczęły go określać mianem "sh*t and cigars" ("g***o i cygara"), bo - jak tłumaczyły - "ten facet miał paskudny zwyczaj załatwiania się we wspólnej toalecie podczas palenia cygara". Stąd miało się wziąć "zig-a-zigah", które według "spicetek" było wyrazem sprzeciwu wobec seksistowskich postaw gigantów ówczesnego przemysłu muzycznego.