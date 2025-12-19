Taco Hemingway i Quebonafide wzięli udział w akcji #Hot16Challenge2 Źródło: TVN24

Utwory z płyty "Latarnie wszędzie dawno zgasły" pojawiły się w streamingu w czwartek. Taco Hemingway poinformował o nowym albumie z 16 utworami, publikując w mediach społecznościowych dwa czarno-białe zdjęcia, w tym portret, na którym - z zasłoniętą twarzą - spogląda w obiektyw.

Taco Hemingway zaskoczył fanów

Nowa płyta ukazała się bez wcześniejszych zapowiedzi i kampanii promocyjnej. O ile fani jednego z czołowych polskich raperów przyzwyczaili się już do niespodziewanych wydawnictw, tym razem niespodzianką jest nie tylko sam album, ale i data premiery: większość płyt Taco Hemingwaya miała premierę w letnich miesiącach.

Fani nie kryją zachwytu "Latarniami". Pod samym nowym wpisem rapera na Instagramie pojawiło się ponad 2,6 tys. komentarzy w ciągu nieco ponad 11 godzin. "Tata wrócił. O mój Boże, płaczę", "No i dropnął płytę w grudniu", "Najlepsze zakończenie roku", "Po paru kawałkach już wiem, że nie wróciłeś z mlekiem. Wróciłeś z całą cysterną" - czytamy. Wśród komentujących jest między innymi Ewa Farna. Piosenkarka ograniczyła się do kilku emotikonów: "😭😭😭🤌🏼🤌🏼🤌🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼".

Taco Hemingway pisze historię

Taco Hemingway (właściwie Filip Szcześniak) należy do najpopularniejszych polskich wykonawców. On sam i grupa Taconafide, którą współtworzył z raperem Quebonafide, znajduje się na czwartym miejscu zestawienia artystów, których albumy były najczęściej notowane na Oficjalnej Liście Sprzedaży (OLiS) Związku Producentów Audio Video - łącznie aż 333 razy, jak wynika z komunikatu, który ZPAV opublikował w listopadzie tego roku.

Taco Heminghway zapisał się w historii rodzimej muzyki jako pierwszy polski raper, który zagrał solowy koncert na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Koncert odbył się 22 czerwca 2024 roku. Wcześniej raper wystąpił w tym samym miejscu, ale w duecie - z Dawidem Podsiadło.