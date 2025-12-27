Polak u boku Snoop Dogga. "Zrobiliśmy historię"

Hip-Hop History Orchestra Źródło: JIMEK MUSIC

25 grudnia amerykański raper Snoop Dogg dał świąteczny występ w przerwie meczu NFL (największa zawodowa liga futbolu amerykańskiego - red.), w którym Detroit Lions grali przeciwko Minnesota Vikings. W show pt. "Snoop’s Holiday Halftime Party", transmitowanym na Netflixie, pojawił się też polski kompozytor, dyrygent i producent Radzimir Dębski, znany jako Jimek.

Show relacjonował w mediach społecznościowych. Pod jednym z postów napisał: "Zrobiliśmy historię".

View this post on Instagram Rozwiń View this post on Instagram Jimek i Snoop Dogg na jednej scenie Źródło: Instagram

Dzięki Dębskiemu fani amerykańskiego rapera mogli usłyszeć jego najpopularniejsze utwory w nowej, symfonicznej odsłonie.

View this post on Instagram Rozwiń View this post on Instagram Jimek i Snoop Dogg na jednej scenie Źródło: Instagram

To nie pierwszy wspólny występ tych artystów. Wcześniej Dębski prowadził orkiestrę podczas występu Snoop Doga na BET Awards.

Kim jest Radzimir Dębski?

Twórca międzynarodową uwagę przyciągnął w 2012 roku, gdy został wybrany przez Beyonce, aby zremiksować jej singiel "End of Time".

Dębski w ciągu ostatniej dekady dał się poznać przede wszystkim dzięki wyjątkowym projektom, w których łączy świat hip-hopu i orkiestry symfonicznej. Jego składanka "Historia hip-hopu", która była częścią koncertu "2015" przygotowanego wspólnie z Miuoshem (Miłoszem Boryckim) i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, stała się międzynarodowym hitem. Dębskim zachwycali się między innymi Ashton Kutcher, Prodigy, Pharoahe Monch czy M.O.P.

W ostatnich latach skomponował muzykę do takich filmów jak "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Atak paniki", "Kobieta z..." czy "Cisza nocna".

