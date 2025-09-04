Radiohead zapowiada koncerty w Europie. Gdzie zagrają?

Fragment "I Promise" Radiohead Źródło: XL Recording / Sonic Records

Tajemnicze ulotki, które rozrzucone zostały w kilku miastach w Europie na początku września, zapowiadają powrót zespołu Radiohead do występów na żywo. Ostatni koncert przed publicznością miał miejsce w 2018 roku, dwa lata wcześniej grupa wydała album "A Moon Shaped Pool".

W środę perkusista Philip Selway poinformował na oficjalnym Instagramie zespołu, że jego członkowie w zeszłym roku spotkali się ponownie "na próby, ot tak, dla zabawy". Przyznał, że to sprawiło, że zespół zapragnął znów "zagrać razem kilka koncertów".

Radiohead are back! Fans have spotted flyers teasing the band’s first tour in 7 years, with shows in London on November 21, 22, 24, and 25, and in Copenhagen on December 1, 2, 4, and 5. pic.twitter.com/LL5VzARt3h — hear and there (@hear_and_there_) September 2, 2025 Rozwiń X

Niespodziewane powroty

Pogłoski o możliwym powrocie na scenę Radiohead pojawiły się już rok temu, przypomina BBC, gdy basista Colin Greenwood również wspomniał o wspólnych próbach, i przyznał, że "było naprawdę fajnie, świetnie się bawiliśmy". Zdementował to jednak Thom Yorke w rozmowie z australijską stacją Triple J.

Parę miesięcy później pięcioro członków zespołu założyło wspólnie spółkę RHEUK25, co wzbudziło kolejne nadzieje fanów na powrót muzyków do wspólnego grania. Przekazali również cztery bilety na "koncert Radiohead do wyboru" na akcję charytatywną, co jak przypomina brytyjska stacja, oznaczało, że koncerty były już w planie. W czerwcu głośno było o innym brytyjskim zespole, który po latach ciszy wrócił na scenę - Oasis po 16 latach przerwy zagrali koncert w Cardiff.

Jak przypomina BBC, utwór Radiohead z płyty "OK Computer" z 1997 roku, czyli "Let Down", trafił w zeszłym tygodniu, 28 lat po premierze, na listę przebojów Billboardu w Stanach Zjednoczonych.

Koncerty Radiohead w Europie w 2025 roku. Gdzie wystąpi zespół?

Movistar Arena, Madryt (Hiszpania) - 4, 5, 7 i 8 listopada Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Włochy) - 14, 15, 17 i 18 listopada Arena O2, Londyn (Wielka Brytania) - 21, 22, 24 & 25 listopada Royal Arena, Kopenhaga (Dania) - 1, 2, 4 i 5 grudnia Uber Arena, Berlin (Niemcy) - 8, 9, 11 i 12 grudnia

Rejestracja biletów na trasę koncertową rozpocznie się na stronie Radiohead.com w piątek 5 września o godzinie 10.00 czasu brytyjskiego (11.00 czasu polskiego). Zespół Radiohead wystąpił w Polsce w 2017 roku, podczas Open'er Festival w Gdyni.