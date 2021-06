Historie Sereny Williams, chwile z Federerem i Nadalem. Nowe produkcje od discovery+ Originals w Playerze

Williams zabiera fanów w podróż przez najważniejsze momenty jej życia

Dokument o historycznym starciu na korcie

Roger Federer i Rafael Nadal to jedne z najbardziej znanych postaci ostatnich lat w męskim tenisie. Wielokrotnie stawali naprzeciwko siebie na najważniejszych kortach świata, a ich rywalizacja zawsze rozpalała publiczność do czerwoności. Film dokumentalny "Federer i Nadal – bogowie tenisa" to powrót do jednego z ich najbardziej znanych pojedynków – finału turnieju w Wimbledonie w 2008 roku. Starcie to przeszło do historii rozgrywek jako najbardziej zaciekły mecz w karierze obu sportowców i do dziś nazywane jest przez niektórych najpiękniejszym spotkaniem tenisowym w historii tej dyscypliny. Film wzbogacą wywiady z Ferderem i Nadalem, które odsłonią kulisy zdrowej rywalizacji.