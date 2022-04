Amber Heard przyznała się do odchodów pozostawionych w łóżku Johnny'ego Deppa

W czwartek w procesie Amber Heard kontra Johnny Depp przesłuchano jednego z ochroniarzy pary. Zeznał on, że aktorka przyznała się do pozostawienia w łóżku stolca. Miała nazwać to "żartem, który poszedł źle".

Wypowiedź członka ochrony Starlinga Jenkinsa dotyczyła przyjęcia wyprawionego w mieszkaniu aktorów 21 kwietnia 2016 r. z okazji 30. urodzin Amber Heard . Jej mąż zjawił się spóźniony z powodu – jak zeznał Johnny Depp parę dni wcześniej przed sądem – ważnej rozmowy ze swoim doradcą finansowym. Po kolacji według gwiazdora Heard miała go zwymyślać i uderzyć. Depp udał się wtedy do swojego domu w Hollywood Hills.

Następnego ranka, gdy jego żona zgodnie z planem pojechała na festiwal muzyczny Coachella, sprzątaczka znalazła odchody we wspólnym łóżku pary , po stronie, którą zwykle zajmował Depp. "Początkowo się zaśmiałem. (...) To było tak absurdalne" – powiedział podczas przesłuchania, opisując swoją reakcję na zdjęcie stanu łóżka.

To nie psy

Później zrzuciła odpowiedzialność za "niespodziankę" na swoje psy. To ważące po około dwa kilo maleństwa rasy teacup yorkshire terrier, w związku z czym Depp nie chciał uwierzyć w to wyjaśnienie. "Mieszkałem z tymi psami. Sprzątałem ich kupy. To nie one" – mówił w procesie.