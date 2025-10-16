Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

W III etapie Konkursu Chopinowskiego wystąpiło 20 pianistów z ośmiu krajów: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), Yang [Jack] Gao (Chiny), Eric Guo (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa) Hyuk Lee (Korea Południowa) Tianyou Li (Chiny), Xiaoxuan Li (Chiny), Eric Lu (USA), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Piotr Pawlak, (Polska), Yehuda Prokopowicz (Polska), Miyu Shindo (Japonia), Tomoharu Ushida (Japonia) Zitong Wang (Chiny) Yifan Wu (Chiny) oraz William Yang (USA).

Po godzinie 23 przedstawiono nazwiska pianistów zakwalifikowanych do finału. Są to:

Piotr Alexewicz (Polska)

Kevin Chen (Kanada)

David Khrikuli (Gruzja)

Shiori Kuwahara (Japonia)

Tianyou Li (Chiny)

Eric Lu (Stany Zjednoczone)

Tianyao Lyu (Chiny)

Vincent Ong (Malezja)

Miyu Shindo (Japonia)

Zitong Wang (Chiny)

William Yang (Stany Zjednoczone)

Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego Źródło: Fot. Krzysztof Szlęzak/ NIFC

Przesłuchania finałowe odbędą się w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w dniach 18-20 października. Każdego dnia koncerty będą rozpoczynały się o godzinie 18.

Finaliści zaczną od wykonania "Poloneza-Fantazji" op. 61. Następnie z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki zagrają wybrany koncert fortepianowy Fryderyka Chopina: e-moll op. 11 lub f-moll op. 21.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.