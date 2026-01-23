Logo strona główna
Kultura i styl

Warner Bros. Discovery bije rekord w liczbie nominacji do Oscara

98. gala wręczenia Oscarów już 15 marca
"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler
Źródło: Warner Bros. Pictures
Produkcje Warner Bros. Discovery oraz ich twórcy otrzymali w tym roku łącznie 33 nominacje do Oscara. To rekord w historii najważniejszych nagród filmowych. Na taki wynik wpływ miały głównie dwa filmy: "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera i "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona.

Aż 33 nominacji do Nagród Akademii Filmowej dla Warner Bros. Discovery to rekord wszech czasów. Poprzedni, 30 nominacji do Oscara, również zresztą należał do Warner Bros. i został ustanowiony w 2005 roku.

Rekordowa liczba nominacji do Oscara

Spośród produkcji studia nominowanych w tym roku najwięcej nominacji, bo aż 16 otrzymał horror "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera. Obraz ma szansę na statuetkę m.in. w kategoriach: najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszy aktor w roli głównej, najlepsza aktorka w roli drugoplanowej i najlepszy aktor w roli drugoplanowej.

W blisko stuletniej historii słynnych nagród żaden film nie otrzymał wcześniej tylu nominacji. Dotychczasowi rekordziści mieli ich po 14. Krytyk filmowy Jakub Demiańczuk ocenił, że "Grzesznicy" są dziełem twórcy, "który nie boi się mocnych tematów, mówienia prawdy o trudnej amerykańskiej historii, nawet jeśli ową prawdę ubiera w kostium kina gatunkowego".

Oscary 2026
"Grzesznicy" z historycznym oscarowym wynikiem
Emma Stone w filmie "Bugonia" (reż. Yorgos Lanthimos)
"Znów to zrobiła". Emma Stone idzie na rekord
Turzanska - Szczerbowski
Polacy wśród nominowanych do Oscarów

Kolejna produkcja WBD doceniona przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej to "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, która ma szansę na 13 Oscarów. Nominacją pochwalić może się m.in. Leonardo DiCaprio (najlepszy aktor w roli głównej), Sean Penn (najlepszy aktor w roli drugoplanowej), Benicio del Toro (najlepszy aktor w roli drugoplanowej) oraz Teyana Taylor (najlepsza aktorka w roli drugoplanowej).

Tomasz-Marcin Wrona w recenzji filmu na łamach portalu tvn24.pl ocenił, że dzieło Andersona to "prawie trzygodzinna jazda bez trzymanki" z DiCaprio w swojej roli życia.

Jak skomentował "The Hollywood Reporter", oba filmy to "oryginalne dzieła, które zdaniem wielu w Hollywood miały nigdy nie odnieść sukcesu, ponieważ nie były wystarczająco komercyjne", ale "potem nadeszła seria sukcesów kasowych, która zmusiła sceptyków do wycofania się". 

"To prawdziwie złoty moment dla naszej firmy, a zarazem mocne potwierdzenie słuszności naszej strategii: wierzyć w filmy, wierzyć w oryginalne historie i wierzyć w doświadczenie kinowe" - skomentował nominacje David Zaslav, prezes i dyrektor generalny Warner Bros. Discovery.

Groteskowo przyjemny i boleśnie precyzyjny portret współczesności. DiCaprio w roli życia
Groteskowo przyjemny i boleśnie precyzyjny portret współczesności. DiCaprio w roli życia

Wybór Wrony

Nominację otrzymała także Amy Madigan za film "Zniknięcia" (najlepsza aktorka w roli drugoplanowej), "Prawo Alabamy" (najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny), "Diabeł ma zajęcie" (najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny) i "Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda" (najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny).

W liczbie nominacji Warner Bros. Discovery zostawił w tyle takich gigantów, jak Neon (18), Netflix (16), Focus Features (13), A24 (11) czy Apple (6). Do studia Paramount nie trafiła w tym roku żadna nominacja.

Filmy Warner Bros. Discovery nominowane do Oscarów w tym roku można obejrzeć na platformie HBO Max. Warner Bros. Discovery jest właścicielem HBO Max oraz portalu tvn24.pl.

TOP filmów polskich mijającego roku
TOP filmów polskich mijającego roku

Tomasz-Marcin Wrona

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, The Hollywood Reporter, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

