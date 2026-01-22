Logo strona główna
Kultura i styl

Polacy wśród nominowanych do Oscarów

Turzanska, Szczerbowski, Włodarski
"Hamnet" reż. Chloé Zhao
Źródło: United International Pictures
Kostiumografka Malgosia Turzanska otrzymała nominację do Oscarów 2026 za kostiumy do filmu "Hamnet" w reżyserii Chloe Zhao. Akademia Filmowa doceniła także polskiego malarza Maćka Szczerbowskiego współreżysera filmu animowanego "The Girl Who Cried Pearls" oraz zauważyła film "Brzydka siostra", którego koproducentem jest Mariusz Włodarski.

Malgosia Turzanska urodziła się w Krakowie w 1980 roku. Jako nastolatka zamieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a od ponad 20 lat mieszka w Nowym Jorku. Jest absolwentką studiów kostiumograficznych Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze oraz New York University Tisch School of the Arts.

Karierę filmową rozpoczęła jako asystentka Agnieszki Holland na planie filmu "Janosik. Prawdziwa historia". Pierwszym pełnometrażowym filmem, do którego stworzyła kostiumy, był "The Broker Tower" Jamesa Franco z 2011 roku. Od tamtej pory była odpowiedzialna za kostiumy do takich tytułów jak "Dziecię boże", "Plan Maggie", "Aż do piekła", "Stranger Things", "Nigdy cię tu nie było", "Zielony rycerz. Green Knight" czy "Pearl". 

Malgosia Turzanska
Malgosia Turzanska
Źródło: Aurore Marechal/PAP/Abaca

Akademia Filmowa doceniła polsko-amerykańską kostiumografkę Malgosię Turzanską za kostiumy do filmu "Hamnet".

"Grzesznicy" z historycznym oscarowym wynikiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Grzesznicy" z historycznym oscarowym wynikiem

Polacy wśród twórców nominowanych produkcji

Akademia Filmowa doceniła także "The Girl Who Cried Pearls" w kategorii krótkometrażowy film animowany. Opowiada historię biednego chłopca, zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Współreżyserem produkcji jest Maciek Szczerbowski. W przeszłości wraz z Chrisem Lavisem nakręcił "Higglety Pigglety Pop! or There Must Be More to Life" pod skrzydłami National Film Board of Canada i koncernu Warner Bros. Film otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara.

Malarz znany jest także z takich produkcji jak: "The White Circus" i "Cochemare". "The Girl Who Cried Pearls" powalczy o statuetkę z "Butterfly" Florence Miailhe i Rona Dyensa, "Forevergreen" Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, "Retirement plan" Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana oraz "The three sisters" Konstantina Bronzita.

Maciek Szczerbowski, Chris Lavis
Maciek Szczerbowski, Chris Lavis
Źródło: Scott Gries/Getty Images

Wśród nominowanych znalazł się film "Brzydka siostra" w kategorii najlepsza charakteryzacja. To koprodukcja norwesko-duńsko-rumuńsko-polsko-szwedzka w reżyserii Emilie Blichfeldt. Polskim koproducentem filmu jest Mariusz Włodarski. 

Mariusz Włodarski
Mariusz Włodarski
Źródło: Piotr Nowak/PAP

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 marca w Dolby Theatre w Hollywood

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Scott Gries/Getty Images, Aurore Marechal/PAP/Abaca, Piotr Nowak/PAP

Oscary
