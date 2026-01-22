Polacy wśród nominowanych do Oscarów

"Hamnet" reż. Chloé Zhao Źródło: United International Pictures

Malgosia Turzanska urodziła się w Krakowie w 1980 roku. Jako nastolatka zamieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a od ponad 20 lat mieszka w Nowym Jorku. Jest absolwentką studiów kostiumograficznych Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze oraz New York University Tisch School of the Arts.

Karierę filmową rozpoczęła jako asystentka Agnieszki Holland na planie filmu "Janosik. Prawdziwa historia". Pierwszym pełnometrażowym filmem, do którego stworzyła kostiumy, był "The Broker Tower" Jamesa Franco z 2011 roku. Od tamtej pory była odpowiedzialna za kostiumy do takich tytułów jak "Dziecię boże", "Plan Maggie", "Aż do piekła", "Stranger Things", "Nigdy cię tu nie było", "Zielony rycerz. Green Knight" czy "Pearl".

Malgosia Turzanska Źródło: Aurore Marechal/PAP/Abaca

Akademia Filmowa doceniła polsko-amerykańską kostiumografkę Malgosię Turzanską za kostiumy do filmu "Hamnet".

Polacy wśród twórców nominowanych produkcji

Akademia Filmowa doceniła także "The Girl Who Cried Pearls" w kategorii krótkometrażowy film animowany. Opowiada historię biednego chłopca, zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Współreżyserem produkcji jest Maciek Szczerbowski. W przeszłości wraz z Chrisem Lavisem nakręcił "Higglety Pigglety Pop! or There Must Be More to Life" pod skrzydłami National Film Board of Canada i koncernu Warner Bros. Film otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara.

Malarz znany jest także z takich produkcji jak: "The White Circus" i "Cochemare". "The Girl Who Cried Pearls" powalczy o statuetkę z "Butterfly" Florence Miailhe i Rona Dyensa, "Forevergreen" Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, "Retirement plan" Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana oraz "The three sisters" Konstantina Bronzita.

Maciek Szczerbowski, Chris Lavis Źródło: Scott Gries/Getty Images

Wśród nominowanych znalazł się film "Brzydka siostra" w kategorii najlepsza charakteryzacja. To koprodukcja norwesko-duńsko-rumuńsko-polsko-szwedzka w reżyserii Emilie Blichfeldt. Polskim koproducentem filmu jest Mariusz Włodarski.

Mariusz Włodarski Źródło: Piotr Nowak/PAP

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 marca w Dolby Theatre w Hollywood.

