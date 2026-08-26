Zmarł brytyjski aktor Tim Curry

Brytyjski aktor Tim Curry na archiwalnych nagraniach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Topfoto/Forum

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Aktor zmarł w swoim domu w Los Angeles - podał "The Guardian". Według relacji brytyjskich mediów do domu aktora wezwano służby. Nie poinformowano o przyczynach śmierci Curry'iego, ale wykluczono udział osób trzecich.

Tim Curry - kim był

Curry urodził się 19 kwietnia 1946 roku w Grappenhall w Wielkiej Brytanii. W 1968 roku ukończył studia z dramatu i języka angielskiego na Uniwersytecie w Birmingham, aby później rozpocząć karierę sceniczną. Zaczynał na deskach teatru, grając postać Woofa w oryginalnej londyńskiej wersji "Hair".

Widzowie zapamiętają go z roli doktora Franka-N-Furtera w "The Rocky Horror Picture Show" czy przerażającego klauna w "To" na podstawie powieści Stephena Kinga (1990 rok).

Tim Curry w serialu "To" Źródło zdjęcia: Bob D'Amico/Disney General Entertainment Content via Getty Images

W filmie Jerzego Skolimowskiego "Wrzask" wcielił się w rolę Roberta Gravesa. Część fanów kojarzy go także z roli pana Hectora z komedii "Kevin sam w Nowym Jorku". W filmie Ridleya Scotta "Legenda" (1985 rok) Curry zagrał szatana u boku Toma Cruise'a i Mii Sary.

Tim Curry w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku" Źródło zdjęcia: Collection Christophel/East News

W 1994 roku był nominowany do nagrody filmowej Emmy, za występ w serialu dramatycznym "Opowieści z krypty" (1989 rok), a cztery lata później do nagrody Annie za dubbing w produkcji "Piękna i Bestia: Zaczarowane Święta" (1997 rok). Udzielał swojego głosu w audiobookach, a także wydał trzy albumy muzyczne: "Read My Lips" z 1978 roku, "Fearless" z 1979 roku i "Simplicity" z 1981 roku.

W 2004 roku zadebiutował na Broadwayu rolą Króla Artura w musicalu "Spamalot". Za pracę w teatrze otrzymał nominacje do amerykańskiej nagrody Tony i dwie do brytyjskiej nagrody Laurence'a Oliviera.

W 2012 roku Curry przeszedł udar. Od tamtej pory poruszał się na wózku inwalidzkim.