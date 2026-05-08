"Witamy pana mecenasa". Znany raper został radcą prawnym
"Z radością informujemy, że ślubowanie złożył od dzisiaj radca prawny, a wcześniej i obecnie znany artysta muzyczny, Adam Zieliński (pseudonim artystyczny ŁONA)" - czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. "Witamy pana Mecenasa w naszym gronie i życzymy samych sukcesów zawodowych na scenach teatru prawa i muzycznych" - przekazała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.
Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym raper, a zarazem radca prawny i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej pozuje z dziekanem OIRP Piotrem Sydorem.
Raper i radca prawny
Zieliński już jako nastolatek chciał studiować prawo. - Prawnicy mi pewnie w jakiś sposób imponowali. Równocześnie rozwijała się pasja do muzyki, rapu. One współistniały obok siebie. Od początku wiedziałem, że na styku tych dwóch płaszczyzn leży prawo własności intelektualnej i ani trochę się nie myliłem - mówił artysta w wywiadzie dla dwumiesięcznika "Radca Prawny" w 2024 roku.
Pytany w tym samym wywiadzie, dlaczego nie uzyskał jeszcze wpisu na listę radców prawnych, mówił o chęci pozostawienia sobie "większego marginesu wolności". - Zdałem egzamin radcowski, ale z tym wpisem jeszcze chwilę się wstrzymam. Może stoi za tym jakieś mgliste - i nie do końca pewnie zasadne - przekonanie, że radca powinien się trochę poważniej zachowywać? Nie wiem - zastanawiał się Zieliński. - Ale co do zasad korporacyjnych i etyki staram się im na co dzień hołdować, m.in. dzięki aplikacji radcowskiej. Byliśmy na niej wszyscy bardzo poważnie traktowani, kształcili nas znakomici prawnicy - podkreślał przed dwoma laty.
Łona jest jednym z najbardziej uznanych autorów tekstów w polskim hip-hopie. W 2020 roku, wraz z Webberem, otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina, zaś dwa lata później Uniwersytet Szczeciński i Książnica Pomorska zorganizowały sympozjum z okazji jego 40. urodzin. Album "Taxi" przyniósł raperowi Paszport Czytelników w ramach Paszportów "Polityki" 2023.
Redagował AM
Źródło: radcaprawny.kirp.pl, culture.pl tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CEZARY ASZKIELOWICZ/Agencja Wyborcza.pl