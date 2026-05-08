Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Witamy pana mecenasa". Znany raper został radcą prawnym

|
Łona
Kalush Orchestra: muzyka jest nośnikiem informacji
Źródło: tvn24.pl
Raper Adam Zieliński, fanom muzyki bardziej znany jako Łona, dołączył do grona radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. O złożonym ślubowaniu w czwartek poinformowała sama OIRP Szczecin.

"Z radością informujemy, że ślubowanie złożył od dzisiaj radca prawny, a wcześniej i obecnie znany artysta muzyczny, Adam Zieliński (pseudonim artystyczny ŁONA)" - czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. "Witamy pana Mecenasa w naszym gronie i życzymy samych sukcesów zawodowych na scenach teatru prawa i muzycznych" - przekazała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym raper, a zarazem radca prawny i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej pozuje z dziekanem OIRP Piotrem Sydorem.

Raper i radca prawny

Zieliński już jako nastolatek chciał studiować prawo. - Prawnicy mi pewnie w jakiś sposób imponowali. Równocześnie rozwijała się pasja do muzyki, rapu. One współistniały obok siebie. Od początku wiedziałem, że na styku tych dwóch płaszczyzn leży prawo własności intelektualnej i ani trochę się nie myliłem - mówił artysta w wywiadzie dla dwumiesięcznika "Radca Prawny" w 2024 roku.

Pytany w tym samym wywiadzie, dlaczego nie uzyskał jeszcze wpisu na listę radców prawnych, mówił o chęci pozostawienia sobie "większego marginesu wolności". - Zdałem egzamin radcowski, ale z tym wpisem jeszcze chwilę się wstrzymam. Może stoi za tym jakieś mgliste - i nie do końca pewnie zasadne - przekonanie, że radca powinien się trochę poważniej zachowywać? Nie wiem - zastanawiał się Zieliński. - Ale co do zasad korporacyjnych i etyki staram się im na co dzień hołdować, m.in. dzięki aplikacji radcowskiej. Byliśmy na niej wszyscy bardzo poważnie traktowani, kształcili nas znakomici prawnicy - podkreślał przed dwoma laty.

Łona na scenie
Łona na scenie
Źródło: CEZARY ASZKIELOWICZ/Agencja Wyborcza.pl

Łona jest jednym z najbardziej uznanych autorów tekstów w polskim hip-hopie. W 2020 roku, wraz z Webberem, otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina, zaś dwa lata później Uniwersytet Szczeciński i Książnica Pomorska zorganizowały sympozjum z okazji jego 40. urodzin. Album "Taxi" przyniósł raperowi Paszport Czytelników w ramach Paszportów "Polityki" 2023.

Dwa miliony osób na koncercie Shakiry
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa miliony osób na koncercie Shakiry

Redagował AM

Źródło: radcaprawny.kirp.pl, culture.pl tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CEZARY ASZKIELOWICZ/Agencja Wyborcza.pl

Udostępnij:
Tagi:
MuzykaPolskaprawoSzczecin
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo i podpalenie mieszkania
Mieli pobić i spalić na stosie dwóch mężczyzn. "Zabijanie na raty"
Lublin
Deszcz, parasol, lato, opady
Wiry niżowe wkrótce dotrą do Polski. Ile deszczu przyniosą
METEO
imageTitle
Kazachstan zagrał dla Polaków. Teraz wszystko zależy od nich
EUROSPORT
Farba, spray (ilustracyjne)
Konflikt, okna zamalowane "za karę" i groźba surowej kary
WARSZAWA
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
BIZNES
Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie
Tak Fico omija Polskę. Leci do Moskwy
Świat
Niewybuch na terenie budowy akademika UJ
Ponad 200 min na terenie budowy akademika
Kraków
Pożar w Puszczy Solskiej
Trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Prokuratura wszczęła śledztwo
Lublin
Bocianie sześcioraczki w Pasiece pod Żychlinem
Rysiek i Ryśka mają sześcioraczki. "Ogromne zaskoczenie"
Łódź
imageTitle
"To był trudny mecz". Świątek tłumaczy dlaczego
EUROSPORT
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
Błaszczak o SAFE: rząd "zasypuje dziurę budżetową". Nie może
Michał Istel
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
W rzece znaleziono ciało
Kraków
Niemcy - napad
Napad na bank. Uwolnili zakładników
Świat
Blok przy ul. Centralnej 73b
"Katastrofa budowlana ogromnych rozmiarów". Co dalej z samowolą przy Centralnej?
Kraków
hpv ginekolog lekarz badanie hpv shutterstock_2599162569
Test HPV HR dwa razy skuteczniejszy niż cytologia. Przełom w profilaktyce
Piotr Wójcik
Wyrok sądu
Pijany wyprzedzał na podwójnej ciągłej i doprowadził do zderzenia. Usłyszał wyrok
Rzeszów
imageTitle
Popis, później zacięty bój. Świątek ma awans
EUROSPORT
Samolot na lotnisku Schiphol w Amsterdamie z pasażerem wycieczkowca MV Hondius (7.05)
Podejrzenie hantawirusa u stewardesy. Jest komunikat
Świat
Ryszard Bogucki wyszedł na wolność
Był oskarżony o zabicie szefa policji, a skazany za śmierć bossa gangu. Teraz chce milionów
Kraków
Iga Świątek
Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie w Rzymie [RELACJA]
EUROSPORT
imageTitle
Załamanie nerwowe na oczach świata. Czy będzie "Ostatni Taniec"?
EUROSPORT
imageTitle
Kubica przed 2. rundą mistrzostw świata WEC. Kiedy i gdzie oglądać zawody?
EUROSPORT
SAFE
Premier po podpisaniu umowy SAFE: Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie
BIZNES
Pożar ciężarówki na autostradzie A1 koło Kutna
Pożar na autostradzie. "Sugerujemy wybór trasy alternatywnej"
Łódź
Ratownicy pracują na miejscu katastrofy samolotu Boeing 737-800, 22 marca 2022 r.
"Szarpanina" w kokpicie? Zginęły 132 osoby
Świat
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
METEO
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
BIZNES
imageTitle
"Końcówką oszczepu walnąłem się w głowę". Wielki talent wraca
EUROSPORT
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
METEO
Konkret24. "Mojego znajomego" nie stać, a ukraiński senior ma ten lek za darmo? Wyjaśniamy
Polaka na ten lek nie stać, a senior z Ukrainy ma za darmo? Gdzie tu jest fałsz
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica