"Witamy pana mecenasa". Znany raper został radcą prawnym Maciej Wacławik

"Z radością informujemy, że ślubowanie złożył od dzisiaj radca prawny, a wcześniej i obecnie znany artysta muzyczny, Adam Zieliński (pseudonim artystyczny ŁONA)" - czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. "Witamy pana Mecenasa w naszym gronie i życzymy samych sukcesów zawodowych na scenach teatru prawa i muzycznych" - przekazała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym raper, a zarazem radca prawny i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej pozuje z dziekanem OIRP Piotrem Sydorem.

Raper i radca prawny

Zieliński już jako nastolatek chciał studiować prawo. - Prawnicy mi pewnie w jakiś sposób imponowali. Równocześnie rozwijała się pasja do muzyki, rapu. One współistniały obok siebie. Od początku wiedziałem, że na styku tych dwóch płaszczyzn leży prawo własności intelektualnej i ani trochę się nie myliłem - mówił artysta w wywiadzie dla dwumiesięcznika "Radca Prawny" w 2024 roku.

Pytany w tym samym wywiadzie, dlaczego nie uzyskał jeszcze wpisu na listę radców prawnych, mówił o chęci pozostawienia sobie "większego marginesu wolności". - Zdałem egzamin radcowski, ale z tym wpisem jeszcze chwilę się wstrzymam. Może stoi za tym jakieś mgliste - i nie do końca pewnie zasadne - przekonanie, że radca powinien się trochę poważniej zachowywać? Nie wiem - zastanawiał się Zieliński. - Ale co do zasad korporacyjnych i etyki staram się im na co dzień hołdować, m.in. dzięki aplikacji radcowskiej. Byliśmy na niej wszyscy bardzo poważnie traktowani, kształcili nas znakomici prawnicy - podkreślał przed dwoma laty.

Łona na scenie Źródło: CEZARY ASZKIELOWICZ/Agencja Wyborcza.pl

Łona jest jednym z najbardziej uznanych autorów tekstów w polskim hip-hopie. W 2020 roku, wraz z Webberem, otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina, zaś dwa lata później Uniwersytet Szczeciński i Książnica Pomorska zorganizowały sympozjum z okazji jego 40. urodzin. Album "Taxi" przyniósł raperowi Paszport Czytelników w ramach Paszportów "Polityki" 2023.

Redagował AM