"Dziewczyna z igłą" i "Pod wulkanem" w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto

W 2015 roku stworzono sekcję konkursową Platform Prize. Ówczesny CEO festiwalu Cameron Bailey zwrócił uwagę, że sekcja Platform i sama nagroda zostały wprowadzone do programu, żeby docenić te filmy, które znalazły się w programach innych tego typu wydarzeń na świecie, a które nie zostały docenione w należyty sposób. Zaznaczył, że do tej sekcji wybierane są filmy autorsko innowacyjne i przełomowe, na podobnych zasadach, na jakich wybierane są tytuły do sekcji Director's Fortnight czy Un Certain Regard Festiwalu Filmowego w Cannes. Są to filmy z całego świata, które nie znalazły północnoamerykańskiego dystrybutora. Ponadto w ramach MFF w Toronto osobne składy jurorskie przyznają nagrody filmom kanadyjskim. Jest również międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych.