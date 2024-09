Kryminały, filmy grozy i opowieści o wampirach. Uczta dla tych, którzy nie mogą doczekać się Halloween

Max oferuje liczne produkcje w klimacie grozy. Wśród nich między innymi świetną komedię "Sok z żuka" czy uwielbiany serial "Most nad Sundem". Oto wybrane filmy i seriale na długie wieczory pełne silnych emocji dla tych, którzy lubią się bać.

Mroczne, deszczowe i chłodne albo czarne komedie z groteskowym klimatem. Na platformie Max dostępnych jest wiele produkcji idealnych na wieczory z odrobiną grozy.

"Do ostatniej kości" z Timothée Chalametem

Choć opis tego filmu brzmi niewinnie, szybko przekonujemy się, że jego treść wcale taka nie jest. W rolach głównych Taylor Russell (m.in. "Przewrotny umysł") oraz Timothée Chalamet ("Tamte dni, tamte noce"), pod okiem Luci Guadagnino, opowiadają historię Maren i Lee – dwójki młodych ludzi, którzy cierpią na tajemniczą przypadłość, powodującą u nich kanibalizm. Podczas wspólnej podróży poznają ciemne zaułki Ameryki za czasów Rolanda Reagana, ale też próbują uciec od tragicznej przeszłości. Życie wystawia ich uczucie na próbę, zmuszając parę do zdecydowania, czy będą w stanie pokonać swoją odmienność. To opowieść o miłości i zaufaniu, życiu poza schematami, a przede wszystkim o rozdarciu między swoją naturą i przyzwyczajeniami. "Do ostatniej kości" jest filmem, który miesza obrzydzenie ze współczuciem, przypomina o empatii, ale też namawia do refleksji nad własną innością. Guadagnino stworzył obraz groteskowej podróży przez życie, w którym człowiek staje przed niejednym trudnym wyborem, a to wszystko przy doskonałej obsadzie.

Taylor Russell i Timothee Chalamet w "Do ostatniej kości" Luki Guadagnina Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures/Warner Bros. Entertainment Polska

"Sok z żuka" - czarna komedia Tima Burtona

Klasyczna czarna komedia z lat 80. w reżyserii Tima Burtona. Małżeństwo duchów, które zginęło w tragicznym wypadku, próbuje wypędzić ze swojego domu nowych mieszkańców. Gdy okazuje się, że nikt poza córką rodziny Deetzów ich nie widzi, decydują się wezwać na pomoc dziwacznego bioegzorcystę Beetlejuice'a, który ma przestraszyć nowych mieszkańców. Problem pojawia się, gdy Maitlandowie chcą się go pozbyć, ale Beetlejuice okazuje się dość uporczywym gościem. "Beetlejuice" jest doskonałym portretem stylu reżysera, a specyficznego stylu nie sposób prędko zapomnieć. Szczególnie jeżeli wybieramy się na nową część "Beetlejuice Beetlejuice", warto przypomnieć sobie oryginał tego strasznie śmiesznego filmu.

"Zabij to i wyjedź z tego miasta" - animowany film Mariusza Wilczyńskiego

W autobiograficznym filmie animowanym Mariusz Wilczyński opowiada o pielęgnowaniu wspomnień po nieżyjących bliskich i rodzinnym mieście – Łodzi. Na ekranie śledzimy bohatera, który po utracie ukochanych osób ukrywa się w krainie wspomnień, gdzie czas stoi w miejscu, a zmarli wracają do życia. Z czasem miasto rozwija się w jego wyobraźni, jednak gdy pewnego dnia bohaterowie literatury oraz kreskówek z dzieciństwa wracają bez zaproszenia, bohater odkrywa, że wieczna młodość nie istnieje. Widząc, że wszyscy się zestarzeli, postanawia wrócić do prawdziwego życia. Wyjątkowy styl, w jakim powstał film "Zabij to i wyjedź z tego miasta", stanowi bazę dla poruszającej historii o przeszłości, ale też czułości.

"Co robimy w ukryciu" - serial komediowy o życiu wampirów

Serial komediowy "Co robimy w ukryciu" w estetyce grozy o codziennym życiu wampirów, które mieszkały razem przez setki lat na Staten Island. Nandor The Relentless, wojownik, zdobywca i zarazem "przywódca" grupy, brytyjski awanturnik Laszlo oraz pełna wdzięku Nadja po niespodziewanej wizycie mrocznego pana otrzymują przypomnienie o powierzonym im zadaniu, które mieli wykonać po przybyciu na miejsce. Razem muszą zastanowić się, jaki jest najlepszy sposób do doprowadzenia do całkowitej dominacji nad światem. Pytanie tylko, czy ich obecny styl życia, a także mentalność zatrzymana wieki temu ma szansę pomóc im w osiągnięciu celu? Podczas oglądania nie brakuje śmiechu czy absurdów, ale i momentów napięcia. Groteskowa oprawa odcinków (od scenografii na drobnych detalach kończąc) przybliża portret grupy pozornie tak odległej od nas, a zarazem w dziwaczny sposób bliskiej.

"Co robimy w ukryciu" / "What We Do in the Shadows" mat. prasowe

"Most nad Sundem" - świetny serial z północy

Most na granicy Danii ze Szwecją staje się miejscem zbrodni. Sprawą zajmują się Martin Rohde, duński inspektor, i policjantka ze Szwecji – Saga Norén. Śledztwo doprowadza ich do odkrycia, że morderstwa były co najmniej dwa, gdy okazuje się, że połowa ciała należy do polityka, a druga do pracownicy seksualnej. Bohaterowie zanurzają się w mroczne tajemnice Kopenhagi i Malmö, aby jak najszybciej odnaleźć i ukarać zabójcę. Na platformie Max dostępne są wszystkie cztery sezony serialu "Most nad Sundem".

