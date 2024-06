10 najlepszych komedii na platformie Max

Na platformie streamingowej Max nie brakuje absolutnych filmowych hitów, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Szeroki wybór będą mieli między innymi fani komedii - oto 10 najpopularniejszych filmów komediowych dostępnych na Max.

11 czerwca platforma streamingowa Max zadebiutowała w Polsce. To platforma należąca do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24. W serwisie widzowie znajdą między innymi najlepsze filmy i seriale, a także programy dokumentalne czy produkcje dla dzieci. Zawiedzeni nie będą fani komedii - oto zestawienie 10 najpopularniejszych, wybranych w oparciu o oceny użytkowników portalu IMDb.

1. "Czas na miłość"

"Czas na miłość" to ciepła brytyjska opowieść o dwudziestolatku, który odkrywa, że jest w stanie podróżować w przeszłość do sytuacji ze swojego życia. Niepewny siebie Tim (w tej roli doskonały Domhnall Gleeson) chce wykorzystać tę umiejętność, by zdobyć serce Mary (Rachel McAdams). Jak można się domyśleć, nie wszystko pójdzie jednak zgodnie z planem.

2. "Lepiej być nie może"

"Lepiej być nie może" to klasyk z genialną obsadą. Jack Nicholson gra pisarza, który osiągnął duży sukces zawodowy, ale nie układa mu się w życiu prywatnym. Jest nieuprzejmy i odpycha od siebie ludzi. Jedyną osobą, która znosi jego towarzystwo, jest kelnerka Carol, którą zagrała Helen Hunt. Okazuje się jednak, że ta ma własne poważne problemy. Obraz zdobył dwa Oscary - statuetki za najlepsze role pierwszoplanowe zgarnęli Nicholson i Hunt. ZOBACZ TEŻ: Jak kręcono sceny ze smokami w "Rodzie smoka"?

3. "Birdman"

"Birdman" to kolejny laureat Oscara. W 2015 roku obraz zdobył aż cztery nagrody, został uznany między innymi za najlepszy film. Były gwiazdor Hollywood (Michael Keaton) próbuje swoich sił w teatrze. Ma jednak przeciwko sobie krytyków, którzy gardzą jego wcześniejszą karierą opartą na filmach o superbohaterach. Ponadto zajmuje się córką, która dopiero co zakończyła odwyk - w tej roli genialna Emma Stone.

4. "Hotel Transylwania"

"Hotel Transylwania" to kochana przez wszystkich animacja o Hrabim Draculi, który prowadzi hotel w Transylwanii. W hotelu przed ciekawskimi oczami ludzi odpocząć mogą potwory, takie jak Frankenstein, Mumia czy Wilkołak. Córka Draculi wprowadza jednak zamęt w funkcjonowanie ośrodka, co doprowadza do serii zaskakujących zdarzeń.

5. "Dzikie łowy"

"Dzikie łowy" opowiadają historię zbuntowanego, wychowanego w mieście nastolatka, który trafia do kolejnej rodziny zastępczej. Postanawia z niej jednak uciec do lasu, a w ślad za nim ruszają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.

6. "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj"

"Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" to czas na inteligentną komedię kryminalną i dużą dawkę czarnego humoru. Dwóch zabójców na zlecenie po źle wykonanej robocie zaszywa się w malowniczej Brugii w Belgii. Tam jeden z nich się zakochuje i stara się rozkoszować urokami miasta, a drugi bije się z myślami, bo... dostał zlecenie na swojego partnera. ZOBACZ TEŻ: Platforma Max ogłasza ceny pakietów w Polsce

7. "Hannah i jej siostry"

"Hannah i jej siostry" to filmowy klasyk i jedna z najważniejszych produkcji w dorobku Woody'ego Allena. W Święto Dziękczynienia trzy siostry, które bardzo się od siebie różnią, a ich relacje są wyjątkowo skomplikowane, zwierzają się sobie ze swoich problemów. Jak to zwykle u Allena bywa, ogromną siłą filmu są doskonałe dialogi.

8. "Fantastyczny pan lis"

"Fantastyczny pan lis" to animowana komedia ze zwierzętami w roli głównej. Farmerzy zmęczeni wykradającym im zbiory lisem postanawiają się go pozbyć. Ten jednak nie zamierza dać się wypędzić i wraz ze swoją rodziną wypowiada im wojnę.

9. "Obwożąc Madeleine"

"Obwożąc Madeleine" to wzruszająca francuska komedia o starszej kobiecie, która opuszcza własny dom na przedmieściach Paryża, by przenieść się do domu opieki. Do nowego miejsca jedzie taksówką. Zanim jednak dotrze do celu, przejeżdża obok miejsc, które odegrały w jej życiu ważną rolę.

10. "Mężczyzna imieniem Otto"

W "Mężczyźnie imieniem Otto" doskonały Tom Hanks wciela się w rolę zgorzkniałego mężczyzny, który po śmierci żony postanawia targnąć się na własne życie. Jego plany niweczą jednak nowi sąsiedzi, którzy wprowadzają do jego życia przyjaźń. To doskonała komedia, która potrafi rozbawić do łez, ale też wycisnąć łzy wzruszenia. ZOBACZ TEŻ: "Włączam kiedy i co chcę. Dobrze mieć taką możliwość". Gwiazda "Sukcesji" o streamingu

