"List miłosny do świata". Ponad sto największych gwiazd zagrało z własnych domów

W sobotnim koncercie "One World: Together At Home", organizowanym przez ruch Global Citizen i Światową Organizację Zdrowia (WHO) wzięło udział ponad 100 artystów, wśród nich Lady Gaga, Paul McCartney, John Legend, Adam Lambert, One Direction, The Killers, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Taylor Swift, Billie Eilish. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, utwory wykonywali z własnych domów. Zespół The Rolling Stones, którego członkowie przebywają osobno, zagrał z czterech miejsc. Perkusista Charlie Watts brakujący instrument zastąpił sofą i walizkami.