Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Kiedy poznamy zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - jury i przewodniczący Garrick Ohlsson
Finaliści Konkursu Chopinowskiego
Źródło: TVN24
W poniedziałek poznamy zwycięzcę XIX Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Jak jest wyłaniany, na jaką nagrodę może liczyć, kogo zaliczamy do grona laureatów konkursu. Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym materiale.

Dla melomanów rozkochanych w dźwiękach Chopina w wykonaniu najlepszych młodych pianistów z całego świata to wspaniały, ale i trudny moment. Wspaniały - bo po poniedziałkowych, ostatnich już występach finałowych, poznamy zwycięzcę i laureatów konkursu. Trudny i smutny - bo po wielu dniach, w których mieliśmy okazję słuchać chopinowskich dzieł w wykonaniu najbardziej utalentowanych instrumentalistów, nadchodzi koniec konkursowych zmagań.

Przed nami jednak to, na co wszyscy czekają - widzowie, jurorzy i sami uczestnicy - ostateczne rozstrzygnięcie. Poniżej zebraliśmy to, co czeka nas w najbliższych godzinach i dniach.

Zagra troje pianistów, potem jury ogłosi wyniki
Dowiedz się więcej:

Zagra troje pianistów, potem jury ogłosi wyniki

Kiedy poznamy zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego

Regulamin Konkursu Chopinowskiego stanowi, że "wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej po zakończeniu przesłuchań finałowych i zakończeniu obrad Jury Konkursu w dniu 20 października 2025 roku". Poznamy je więc w poniedziałek wieczorem, Dokładna godzina nie jest znana, ale ostatni występ - japońskiej pianistki Shiori Kuwahary - zaplanowany jest na godz. 20.10.

Konkurs Chopinowski. Jakie nagrody zostaną przyznane

Sześcioro najwyżej ocenionych uczestników otrzyma nagrody główne. Są to

I nagroda - złoty medal i 60 tys. euro (ponad 250 tys. zł) II nagroda - srebrny medal i 40 tys. euro (prawie 170 tys. zł) III nagroda - brązowy medal i 35 tys. euro (prawie 150 tys. zł) IV nagroda - 30 tys. euro (prawie 130 tys. zł) V nagroda - 25 tys. euro (ponad 105 tys. zł) VI nagroda - 20 tys. euro (prawie 85 tys. zł)

Pozostałym uczestnikom finału przyznane zostaną równorzędne wyróżninia w wysokości 8 tys. euro (prawie 34 tys. zł). Kwoty wszytkoch nagród zostaną pomniejszone o podatki.

Przewidziane są też nagrody specjalne za:

najlepsze wykonanie koncertu; najlepsze wykonanie mazurków; najlepsze wykonanie poloneza; najlepsze wykonanie sonaty; najlepsze wykonanie ballady

Kim są finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego
Dowiedz się więcej:

Kim są finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego

Kto zostanie laureatem Konkursu Chopinowskiego

Tytuł laureata XIX Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przysługuje wszystkim zdobywcom nagród głównych.

Jak czytamy w regulaminie konkursu, uczestnicy II i III etapu, którzy nie przeszli dalej, otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Konkurs Chopinowski. Jak wybierani są zwycięzcy nagród głównych i laureaci

Decyzję o tym komu przypadną nagrody główne podejmuje jury konkursu. Jak czytamy w regulaminie jury, "po zakończeniu przesłuchań etapu finałowego Sekretarz Jury przedstawi Jury wyniki uczestników Konkursu w układzie od najwyższego do najniższego wraz z nazwiskami finalistów. Na tej podstawie, po ewentualnej dyskusji, Przewodniczący Jury zaproponuje werdykt określający przyznanie nagród głównych i podda go pod głosowanie. Werdykt będzie ważny, jeśli uzyska akceptację co najmniej 2/3 członków Jury".

Co ważne, jury ma prawo, większością 2/3 głosów, zmienić liczbę nagród głównych i ich układ - przy czym pula nagród może zostać zwiększona jedynie za zgodą dyrektora konkursu. Jury ma też prawo nie przyznać poszczególnych nagród głównych lub nagród specjalnych, co zdarzało się już w przeszłości. Od decyzji jurorów nie ma odwołania.

Oto Polak, który ma szansę wygrać Konkurs Chopinowski
Dowiedz się więcej:

Oto Polak, który ma szansę wygrać Konkurs Chopinowski

Kto dostanie nagrody specjalne Konkursu Chopinowskiego?

Z regulaminu jury wynika, że do każdej z nagród specjalnych każdy z jurorów przedstawia listę trzech uczestników konkursu, z których pierwszy otrzyma trzy punkty, drugi dwa punkty, a trzeci jeden punkt. Tu mogą być wskazani wszyscy uczestnicy konkursu, także ci, którzy nie awansowali do finału.

Nagroda specjalna zostanie przyznana temu uczestnikowi, który otrzyma najwięcej punktów, pod warunkiem że liczba tych punktów wynosi przynajmniej dwukrotność liczby głosujących jurorów. Jeśli nie uzyska wymaganej liczby punktów lub dwóch uczestników otrzyma identyczną najwyższą liczbę punktów, przewodniczący jury przeprowadzi głosowanie nad wyborem spośród tej dwójki. Nagrodę specjalną otrzyma uczestnik, który został wskazany większością bezwzględną członków jury (czyli więcej będzie głosów "za", niż głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"). Jeśli żaden z uczestników konkursu nie uzyska większości bezwzględnej głosów członków jury - nagroda nie zostanie przyznana.

Skład jury XIX Konkursu Chopinowskiego

Garrick Ohlsson (Przewodniczący), John Allison, Yulianna Avdeeva, Michel Beroff, Sa Chen, Akiko Ebi, Nelson Goerner, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Momo Kodama, Robert McDonald, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń, John Rink, Wojciech Świtała, Dang Thai Son.

Jurorzy XIX Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
Jurorzy XIX Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

Kiedy zostaną wręczone nagrody w Konkursie Chopinowskim?

Uroczysta prezentacja zdobywców nagród głównych, nagród specjalnych i wyróżnień odbędzie się we wtorek - 21 października 2025 roku. Podczas gali zostaną wręczone nagrody.

Kiedy odbędą się koncerty laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego?

Podczas wtorkowej gali wysłuchamy pierwszego z trzech koncertów laureatów. Z kalendarium zamieszczonego na stronie konkursowej wynika, że dwa kolejne koncerty laureatów odbędą się w środę 22 i czwartek 23 października.

Kto wygra XIX Konkurs Chopinowski - wasze typy (sonda)

Tu zdajemy się na Państwa subiektywne wrażenia i odczucia. Jakie macie typy? Kto najbardziej zasłużył na zwycięstwo?

7 pytań o Konkurs Chopinowski przed finałem
Dowiedz się więcej:

7 pytań o Konkurs Chopinowski przed finałem

Quizy

Autorka/Autor: am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fot. PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Konkurs ChopinowskiMuzyka
Czytaj także:
Wędkarze i ich zdobycz
Złowili prawie trzymetrowego suma. "Mistrzostwo świata nam się wydarzyło"
Katowice
imageTitle
"Dlatego wszyscy cię nienawidzą"
EUROSPORT
Paryż, Luwr
Spełnił się "czarny sen każdego dyrektora"
Świat
Moment napadu na Luwr
"Nagranie z włamania" do Luwru. Uwagę zwraca człowiek w żółtej kamizelce
Świat
imageTitle
NBA z nowym domem w Polsce. Transmisje w nowym kanale Eurosport 3
EUROSPORT
Wrocław chce bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie seniorów i pracowników oświaty
Brakuje szczepionki przeciw półpaścowi. GIF: dostawy wrócą wkrótce
Piotr Wójcik
Zabrał 20 sztuk kostki
Wziął z terenu szpitala 20 sztuk kostki brukowej. Dostał "dyscyplinarkę"
Tomasz Mikulicz
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
WARSZAWA
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy, jedna osoba nie żyje
Szczecin
Wołodymyr Zełenski
Zełenski powiedział, co sądzi o miejscu spotkania Trumpa z Putinem
Świat
Dwóch pijanych 16-latków przyjechało na dyskotekę traktorem
Traktorem na dyskotekę. W kabinie dwóch pijanych 16-latków
WARSZAWA
Tragiczny pożar w Bobrownikach. Nie żyje mężczyzna
Ogień pojawił się w kuchni. Nie żyje mężczyzna
Łódź
Kierowca auta wjechał w dom w Sokołowie Podlaskim
23-latek wjechał w dom. Mieszkanka ranna
WARSZAWA
HOŁOWNIA
Hołownia ambasadorem w USA? "Ma predyspozycje"
Polska
Silny wiatr
W tych regionach może mocno wiać
METEO
komputer
Globalna awaria internetu. Nie działa wiele stron i aplikacji
BIZNES
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
"Przemysł wrócił z wakacji i z marszu wykręcił fenomenalny wynik"
BIZNES
Andrzej Duda
Andrzej Duda ma nową pracę
BIZNES
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
BIZNES
imageTitle
Kawa zagra w turnieju głównym. Zacięty finał kwalifikacji
EUROSPORT
Kobieta utknęła w Jaskini Studnisko. Na pomoc ruszyli ratownicy GOPR
Utknęła w jaskini. Na pomoc ruszyli ratownicy GOPR
Katowice
59-latek udawał policjanta
Udawał policjanta drogówki. Zatrzymał kierowcę, bo "jechał za szybko"
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant spowodował kolizję po alkoholu. Ma zostać wydalony ze służby
Kujawsko-Pomorskie
Korek na S2 po kolizji
Zderzenie kilku aut, korek na obwodnicy Warszawy
WARSZAWA
20250630
Wystartowała trzecia edycja "BCC For The Future"
BIZNES
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
METEO
Miał prawie cztery promile i zakaz prowadzenia pojazdów
"Odbijał się kołami od krawężników", powstrzymał go świadek. Kierowca miał prawie cztery promile
Wrocław
Paweł Jakubowski - nowy burmistrz Opalenicy
Kontrkandydata zostawił daleko w tyle. Opalenica ma nowego burmistrza
Poznań
pap_20230813_1KQ
"Dzisiaj straciliśmy brata". Nie żyje basista kultowego zespołu
Kultura i styl
Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Zabójstwo proboszcza na plebanii. Były policjant stanie przed sądem
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica