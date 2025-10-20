Finaliści Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

Dla melomanów rozkochanych w dźwiękach Chopina w wykonaniu najlepszych młodych pianistów z całego świata to wspaniały, ale i trudny moment. Wspaniały - bo po poniedziałkowych, ostatnich już występach finałowych, poznamy zwycięzcę i laureatów konkursu. Trudny i smutny - bo po wielu dniach, w których mieliśmy okazję słuchać chopinowskich dzieł w wykonaniu najbardziej utalentowanych instrumentalistów, nadchodzi koniec konkursowych zmagań.

Przed nami jednak to, na co wszyscy czekają - widzowie, jurorzy i sami uczestnicy - ostateczne rozstrzygnięcie. Poniżej zebraliśmy to, co czeka nas w najbliższych godzinach i dniach.

Kiedy poznamy zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego

Regulamin Konkursu Chopinowskiego stanowi, że "wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej po zakończeniu przesłuchań finałowych i zakończeniu obrad Jury Konkursu w dniu 20 października 2025 roku". Poznamy je więc w poniedziałek wieczorem, Dokładna godzina nie jest znana, ale ostatni występ - japońskiej pianistki Shiori Kuwahary - zaplanowany jest na godz. 20.10.

Konkurs Chopinowski. Jakie nagrody zostaną przyznane

Sześcioro najwyżej ocenionych uczestników otrzyma nagrody główne. Są to

I nagroda - złoty medal i 60 tys. euro (ponad 250 tys. zł) II nagroda - srebrny medal i 40 tys. euro (prawie 170 tys. zł) III nagroda - brązowy medal i 35 tys. euro (prawie 150 tys. zł) IV nagroda - 30 tys. euro (prawie 130 tys. zł) V nagroda - 25 tys. euro (ponad 105 tys. zł) VI nagroda - 20 tys. euro (prawie 85 tys. zł)

Pozostałym uczestnikom finału przyznane zostaną równorzędne wyróżninia w wysokości 8 tys. euro (prawie 34 tys. zł). Kwoty wszytkoch nagród zostaną pomniejszone o podatki.

Przewidziane są też nagrody specjalne za:

najlepsze wykonanie koncertu; najlepsze wykonanie mazurków; najlepsze wykonanie poloneza; najlepsze wykonanie sonaty; najlepsze wykonanie ballady

Tytuł laureata XIX Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przysługuje wszystkim zdobywcom nagród głównych.

Jak czytamy w regulaminie konkursu, uczestnicy II i III etapu, którzy nie przeszli dalej, otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Konkurs Chopinowski. Jak wybierani są zwycięzcy nagród głównych i laureaci

Decyzję o tym komu przypadną nagrody główne podejmuje jury konkursu. Jak czytamy w regulaminie jury, "po zakończeniu przesłuchań etapu finałowego Sekretarz Jury przedstawi Jury wyniki uczestników Konkursu w układzie od najwyższego do najniższego wraz z nazwiskami finalistów. Na tej podstawie, po ewentualnej dyskusji, Przewodniczący Jury zaproponuje werdykt określający przyznanie nagród głównych i podda go pod głosowanie. Werdykt będzie ważny, jeśli uzyska akceptację co najmniej 2/3 członków Jury".

Co ważne, jury ma prawo, większością 2/3 głosów, zmienić liczbę nagród głównych i ich układ - przy czym pula nagród może zostać zwiększona jedynie za zgodą dyrektora konkursu. Jury ma też prawo nie przyznać poszczególnych nagród głównych lub nagród specjalnych, co zdarzało się już w przeszłości. Od decyzji jurorów nie ma odwołania.

Kto dostanie nagrody specjalne Konkursu Chopinowskiego?

Z regulaminu jury wynika, że do każdej z nagród specjalnych każdy z jurorów przedstawia listę trzech uczestników konkursu, z których pierwszy otrzyma trzy punkty, drugi dwa punkty, a trzeci jeden punkt. Tu mogą być wskazani wszyscy uczestnicy konkursu, także ci, którzy nie awansowali do finału.

Nagroda specjalna zostanie przyznana temu uczestnikowi, który otrzyma najwięcej punktów, pod warunkiem że liczba tych punktów wynosi przynajmniej dwukrotność liczby głosujących jurorów. Jeśli nie uzyska wymaganej liczby punktów lub dwóch uczestników otrzyma identyczną najwyższą liczbę punktów, przewodniczący jury przeprowadzi głosowanie nad wyborem spośród tej dwójki. Nagrodę specjalną otrzyma uczestnik, który został wskazany większością bezwzględną członków jury (czyli więcej będzie głosów "za", niż głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"). Jeśli żaden z uczestników konkursu nie uzyska większości bezwzględnej głosów członków jury - nagroda nie zostanie przyznana.

Skład jury XIX Konkursu Chopinowskiego

Garrick Ohlsson (Przewodniczący), John Allison, Yulianna Avdeeva, Michel Beroff, Sa Chen, Akiko Ebi, Nelson Goerner, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Momo Kodama, Robert McDonald, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń, John Rink, Wojciech Świtała, Dang Thai Son.

Jurorzy XIX Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

Kiedy zostaną wręczone nagrody w Konkursie Chopinowskim?

Uroczysta prezentacja zdobywców nagród głównych, nagród specjalnych i wyróżnień odbędzie się we wtorek - 21 października 2025 roku. Podczas gali zostaną wręczone nagrody.

Kiedy odbędą się koncerty laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego?

Podczas wtorkowej gali wysłuchamy pierwszego z trzech koncertów laureatów. Z kalendarium zamieszczonego na stronie konkursowej wynika, że dwa kolejne koncerty laureatów odbędą się w środę 22 i czwartek 23 października.

Kto wygra XIX Konkurs Chopinowski - wasze typy (sonda)

Tu zdajemy się na Państwa subiektywne wrażenia i odczucia. Jakie macie typy? Kto najbardziej zasłużył na zwycięstwo?