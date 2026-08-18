Kultura i styl Kanye West wystąpi w Rosji. Koncerty wyprzedane w kilka godzin Oprac. Tomasz-Marcin Wrona |

Kanye West na archiwalnych nagraniach Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Abaca/PAP

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Amerykański raper Ye [znany wcześniej jako Kanye West, w 2021 roku zmienił sądownie imię i nazwisko na Ye - red.] nadal pozostaje nieproszonym gościem w części państw europejskich po latach antysemickich i neonazistowskich gestów i wypowiedzi.

W styczniu bieżącego roku Ye wykupił stronę w papierowym wydaniu "Wall Street Journal" i opublikował przeprosiny za swoje czyny i słowa. W kolejnych miesiącach próbował zorganizować koncerty w Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Czechach i we Włoszech, ale bezskutecznie.

Do Wielkiej Brytanii nie został wpuszczony, a przedstawiciele polskiego rządu - w tym ministra kultury Marta Cienkowska - zapowiadali użycie podobnych środków, gdyby koncert miał dojść do skutku.

Dwa wyprzedane koncerty Kanyego Westa (Ye) w Petersburgu

We wtorek portal BBC poinformował, że Ye w październiku zamierza wystąpić w Rosji. Dwa jego koncerty mają odbyć się w na Gazprom Arena w Petersburgu, która może pomieścić 70-tysięczną widownię. Portal BBC podał, że bilety wyprzedały się w ciągu kilku godzin. Najtańsze kosztowały 9 tysięcy rubli (394,7 zł) a najdroższe - 160 tysięcy rubli (7017 zł)

Jeżeli zapowiadane koncerty dojdą do skutku, Ye będzie pierwszym zachodnim gwiazdorem o takiej rozpoznawalności, który wystąpi w Rosji od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 roku.

Brytyjski portal przypomniał, że Ye już wcześniej planował zagrać w Rosji. Ostatni raz raper był tam w 2024 roku z okazji 40. urodzin projektanta mody Goshy Rybchinskiyego, z którym Ye w przeszłości współpracował.

Po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę większość zachodnich sław muzycznych nie bierze pod uwagę powrotu do Rosji. "Tylko garstka artystów wystąpiła w tym kraju. W większości byli to twórcy klasy B, jak na przykład Tyga, DaBaby, Akon czy protrumpowski raper Lil Pump. W zeszłym roku w Petersburgu i w Moskwie wystąpił Jason Derulo, który zapowiedział fanom powrót w ramach tegorocznej światowej trasy koncertowej" - zauważa BBC.