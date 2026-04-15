Kanye West ogłosił koncert w Polsce

Kanye West
Kanye West na archiwalnych nagraniach
Źródło: Reuters Archive
Kanye West ma wystąpić w Polsce. Taka informacja pojawiła się na jego stronie internetowej. Koncert rapera ma odbyć się w Chorzowie. W środę pojawiła się też informacja, że muzyk przekłada swój koncert w Marsylii, zapowiadany na 11 czerwca. Wcześniej media informowały, że władze Francji planowały nie dopuścić do tego wydarzenia. Z kolei przed tygodniem odmówiono mu możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Według informacji na stronie internetowej Kanye Westa, muzyk ma wystąpić na Stadionie Śląskim w Chorzowie 19 czerwca. Jak podają organizatorzy, będzie to pierwsza wizyta rapera w Polsce od występu na Coke Live Music Festival w Krakowie w 2011 roku.

Problemy z koncertami Kanye Westa

W środę pojawiła się informacja, że muzyk przekłada swój koncert w Marsylii, który miał się odbyć 11 czerwca. Wcześniej media informowały, że władze Francji planowały nie dopuścić do tego wydarzenia. Wiadomość o problemach rapera we Francji pojawiła się tydzień po tym, jak rząd Wielkiej Brytanii zablokował mu możliwość wjazdu do kraju. Z tego powodu odwołano Festiwal Wireless w Londynie, na którym West miał wystąpić.

West znany jest z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. W ostatnich latach wygłosił szereg antysemickich, rasistowskich i pronazistowskich komentarzy. Nagrał m.in. piosenkę pt. "Heil Hitler" i sprzedawał koszulki z nadrukiem swastyki. W 2023 roku powiedział, że "uwielbia nazistów", za co potem przepraszał.

Zerwali współpracę z kontrowersyjnym gwiazdorem. Mogą stracić setki milionów euro

Kanye West przeprasza Żydów. "Moją intencją nigdy nie było krzywdzenie i znieważanie"

Według informacji organizatorów zapisy na przedsprzedaż biletów wystartowały w środę 15 kwietnia. Start przedsprzedaży przewidziano na poniedziałek 20 kwietnia. Oficjalna sprzedaż startuje we wtorek 21 kwietnia. Ceny biletów wahają się od 650 zł na trybunach do nawet czterech tysięcy za miejsca VIP.

Pełne zestawienie cen biletów na koncert Kanye Westa w Polsce:

  • VIP SKYBOX (siedzące) - 4 000 zł
  • GOLDEN CIRCLE - Floor (stojące) - 1 800 zł
  • GENERAL ADMISSION - Floor (stojące) - 1 100 zł
  • Trybuny 1 (siedzące) - 1 400 zł
  • Trybuny 2 (siedzące) - 1 100 zł
  • Trybuny 3 (siedzące) - 900 zł
  • Trybuny 4 (siedzące) - 800 zł
  • Trybuny 5 (siedzące) - 650 zł
Źródło: tvn24.pl, superautostadionslaski.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

