Kultura i styl Kanye West ogłosił koncert w Polsce

Kanye West na archiwalnych nagraniach Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według informacji na stronie internetowej Kanye Westa, muzyk ma wystąpić na Stadionie Śląskim w Chorzowie 19 czerwca. Jak podają organizatorzy, będzie to pierwsza wizyta rapera w Polsce od występu na Coke Live Music Festival w Krakowie w 2011 roku.

Problemy z koncertami Kanye Westa

W środę pojawiła się informacja, że muzyk przekłada swój koncert w Marsylii, który miał się odbyć 11 czerwca. Wcześniej media informowały, że władze Francji planowały nie dopuścić do tego wydarzenia. Wiadomość o problemach rapera we Francji pojawiła się tydzień po tym, jak rząd Wielkiej Brytanii zablokował mu możliwość wjazdu do kraju. Z tego powodu odwołano Festiwal Wireless w Londynie, na którym West miał wystąpić.

West znany jest z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. W ostatnich latach wygłosił szereg antysemickich, rasistowskich i pronazistowskich komentarzy. Nagrał m.in. piosenkę pt. "Heil Hitler" i sprzedawał koszulki z nadrukiem swastyki. W 2023 roku powiedział, że "uwielbia nazistów", za co potem przepraszał.

Koncert w Polsce

Według informacji organizatorów zapisy na przedsprzedaż biletów wystartowały w środę 15 kwietnia. Start przedsprzedaży przewidziano na poniedziałek 20 kwietnia. Oficjalna sprzedaż startuje we wtorek 21 kwietnia. Ceny biletów wahają się od 650 zł na trybunach do nawet czterech tysięcy za miejsca VIP.

Pełne zestawienie cen biletów na koncert Kanye Westa w Polsce:

VIP SKYBOX (siedzące) - 4 000 zł

GOLDEN CIRCLE - Floor (stojące) - 1 800 zł

GENERAL ADMISSION - Floor (stojące) - 1 100 zł

Trybuny 1 (siedzące) - 1 400 zł

Trybuny 2 (siedzące) - 1 100 zł

Trybuny 3 (siedzące) - 900 zł

Trybuny 4 (siedzące) - 800 zł

Trybuny 5 (siedzące) - 650 zł