Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

O nagrodzie pierwszy dowiedział się jego pies. O tym aktorze będzie teraz głośno

|
pap_20250922_2B5
"Wicked" reż. Jon M. Chu
Źródło: United International Pictures
Brytyjczyk Jonathan Bailey to uznany aktor szekspirowski, który w ciągu ostatniego roku stał się jednym z najgorętszych nazwisk Hollywood. Zagrał w głośnych produkcjach, takich jak "Wicked" i "Jurrasic World: Odrodzenie". Teraz znów jest o nim głośno z powodu tytułu, jaki otrzymał. Warto przy okazji przyjrzeć się jego karierze i planom zawodowym.

Dorobek i nieprzeciętny talent Brytyjczyka Jonathana Baileya zasługują na uwagę i bez tytułu "Najseksowniejszego żyjącego mężczyzny", który przyznał mu właśnie magazyn "People". Bądźmy jednak szczerzy - ten tytuł sprawi, że zyska jeszcze większy rozgłos, bo o nagrodzie piszą światowe media o dużych zasięgach.

Ci, którzy kojarzą Baileya głównie z kasowych filmów, jak "Wicked" i "Jurrasic World: Odrodzenie" czy serialu "Bridgertonowie", mogą przyjrzeć mu się baczniej. Jeśli to zrobią, odkryją, że laureat tytułu przyznawanego od 1985 roku i kojarzonego głównie ze stereotypową atrakcyjnością, od wielu lat gra w londyńskim Royal National Theatre i dla rodaków jest przede wszystkim znakomitym aktorem szekspirowskim.

Jonathan Bailey - kariera jak ze snu

O tym, że chce zostać aktorem, wiedział już od piątego roku życia, gdy babcia zaprowadziła go na spektakl "Oliver". Dwa lata później wziął udział w przesłuchaniu i dostał rolę Tiny'ego Tima z "Opowieści wigilijnej", którą zagrał na scenie londyńskiego Barbican Theatre. Mając osiem lat, występował już na West Endzie (brytyjski odpowiednik amerykańskiego Broadwayu), wcielając się w Gavroche'a w adaptacji "Nędzników" Victora Hugo.

Już wtedy wróżono mu wielką karierę, zwłaszcza że otrzymał stypendium muzyczne w prestiżowym Magdalen School w Oksfordzie, gdzie uczył się gry na pianinie i klarnecie. Nieustannie pojawiał się w musicalach, a nawet w pantomimach, zaś w 2004 roku zaliczył swój filmowy debiut - zagrał w adaptacji głośnej powieści fantasy Edith Nesbit "Pięcioro dzieci i coś". Natychmiast został dostrzeżony.

Od tej pory regularnie pojawiał się w brytyjskich serialach. Zagrał między innymi młodego Leonardo da Vinci w serialu przygodowym "Leonardo". Jednocześnie związał się ze wspomnianym Royal National Theatre (Królewskim Teatrem Narodowym), gdzie już wkrótce zagrał w adaptacji "Otella". W 2013 roku Bailey zyskał popularność dzięki roli lokalnego dziennikarza Olly'ego Stevensa w pierwszych dwóch sezonach świetnego serialu kryminalnego "Broadchurch", w którym partnerował Olivii Colman.

Mimo że niemal nie schodził ze sceny, jakimś cudem zdołał jeszcze ukończyć studia muzyczne i rozpocząć aktorskie. Wielkim sukcesem był jego występ u boku wielkiego Iana McKellena w "Królu Learze" (2017), gdzie zagrał Edgara. Rok później za rolę w głośnym musicalu "Company" otrzymał niezwykle ważną nagrodę Laurence'a Oliviera.

Magazyn "Variety" nazwał go nawet jego "nowym wcieleniem".

Jonathan Bailey z brytyjskiej sceny trafił do Hollywood
Jonathan Bailey z brytyjskiej sceny trafił do Hollywood
Źródło: Wiktor Szymanowicz/Anadolu/PAP

Droga do Hollywood

Było jasne, że upomni się o niego Hollywood, choć trafił do niego okrężną drogą. Najpierw bowiem dostał rolę w amerykańskim, romansowym serialu kostiumowym "Bridgertonowie", gdzie wcielał się w wicehrabiego Anthony'ego Bridgertona. Jego kreacja spotkała się z uznaniem krytyków.

Prawdziwą bombą, która zapewniła mu worek nagród była jednak rola w wyjątkowo dla niego ważnym serialu "Towarzysze podróży". W tej love story o wielkim uczuciu dwóch gejów zatrudnionych w amerykańskim Kongresie, ukrywających swoją tożsamość i związek, wystąpił u boku Matta Bomera. "The Washington Post" nazwał jego występ "sensacyjnym", a za rolę otrzymał między innymi Critic Choice Award oraz nominację do nagrody Emmy.

To był idealny moment na coming out, bo wcześniej pełen obaw Bailey ukrywał swoją orientację. Namówił go do niego Bomer, także zdeklarowany gej, żyjący w szczęśliwym związku ze swoim mężem i adaptowanymi synami. Magazyn "GQ" napisał wtedy, że jest "jednym z nielicznych gejowskich aktorów, których role nie są zdefiniowane przez ich seksualność". I faktycznie był niezwykle przekonujący jako pożeracz damskich serc w "Bridgertonach".

Wkrótce miał pojawić się w dwóch dużych produkcjach: w musicalu "Wicked" będącym prequelem "Czarnoksiężnika z Oz" jako książę Fiyero, partner Ariany Grande, a także w "Jurassic World. Odrodzenie" jako paleontolog. I choć na tym kasowym filmie krytycy nie zostawili suchej nitki, nawet z fatalnie napisanego scenariusza był w stanie ulepić pełnokrwistą postać i zebrać pochwały.

Jonathan Bailey to nie tylko symbol seksu
Jonathan Bailey to nie tylko symbol seksu
Źródło: TOLGA AKMEN/EPA/PAP

Już za dwa tygodnie powróci w "Wicked: Na dobre", gdzie tym razem ma mieć większą rolę. Podobno szykuje się też do głównej roli w filmie o Anthonym Perkinsie, zmarłym na AIDS gwiazdorze "Psychozy", całe życie ukrywającym prawdę o swoim homoseksualizmie. Ale to na razie projekt.

Jonathan Bailey w musicalu "Wicked"
Jonathan Bailey w musicalu "Wicked"
Źródło: UIP

"Najseksowniejszy" czyli jaki?

O tym, jak daleką drogę przebył Jonathan Bailey w ciągu ostatniego roku, najlepiej świadczy fakt, że magazyn "Time" umieścił go niedawno na liście 100 najbardziej wpływowych artystów na świecie. Teraz do wyróżnień dołączył tytuł "Najseksowniejszego żyjącego mężczyzny". On sam w rozmowie z magazynem "People" śmiał się, że to absurdalne.

To ogromny zaszczyt. Oczywiście jestem niezwykle zaszczycony. I to jest zupełnie absurdalne [śmiech]. Nie mogę się doczekać, aż dowiedzą się o tym moi przyjaciele i rodzina.
Jonathan Bailey

Wcześniej o nagrodzie dowiedział się tylko jego... pies Benson, który towarzyszył mu podczas sesji zdjęciowej dla "People".

Dziennikarze stacji CNN zapytali redakcję magazynu "People", jakie są kryteria bycia "najseksowniejszym"?

W odpowiedzi usłyszeli, że "nie chodzi tylko o wygląd". Liczy się także osobowość kandydata, to czy swój status "seksownej gwiazdy" potrafi odpowiednio wykorzystać. Powołując się na wybór przed dwoma laty Michaela B. Jordana, wskazali na jego aktywizm polityczny. Jordan działa na rzecz równości w Hollywood.

Bailey także idealnie wpisuje się w ten warunek. W 2024 roku założył organizację charytatywną The Shameless Fund (Bezwstydny Fundusz), której celem jest "pomoc członkom społeczności queer na całym świecie". Dzięki swojej popularności zbieranie funduszy na ten cel idzie mu naprawdę nieźle. To właśnie dlatego ma status jednej z czołowych postaci LGBTQ+ w branży rozrywkowej. Bailey jest pierwszym w historii zadeklarowanym gejem wyróżnionym przez "People" tym tytułem.

Na pytanie o życie uczuciowe mówi jedynie, że jest w związku "z cudownym mężczyzną". I nie zamierza mówić więcej, bo jak wyjaśnia, nie chce, by jego "prywatne życie było publiczne".

I jeszcze taki szczegół, wiele mówiący o Baileyu. Gdzie był w momencie gdy ogłoszono go "najseksowniejszym"? Na scenie The Bridge Theatre gdzie regularnie wciela się w tytułowego bohatera sztuki Szekspira Ryszarda II.

Autorka/Autor: Justyna Kobus

Źródło: "People", CNN, "GQ", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LounisPhotography/ABACA/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
FilmSerial
Justyna Kobus
Justyna Kobus
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Sala sądowa
Sąd umorzył sprawę oskarżonej o ułatwienie zabójstwa męża
WARSZAWA
shutterstock_790781866
Sąsiad Polski podwyższa opłaty za autostrady
BIZNES
GettyImages-2244645465ssd
Bez zmian w meczu Świątek. Zażarta walka w drugiej partii
NA ŻYWO
Romanowski
Zgodził się na sprzedaż działki pod CPK. Romanowski: będę wyjaśniać
Polska
lasy
"Uwaga! Prosimy o pomoc. Daniel w opałach"
METEO
Więzienie w Wandsworth
Znów przez pomyłkę wypuszczono więźnia. Pilne poszukiwania
Świat
shein torebka zakupy - felipequeiroz shutterstock_2261215227
Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności Shein
BIZNES
Niewybuch znaleziony przez mieszkankę Sądecczyzny
Do komisariatu przyszła z ręcznym granatem, znalazła go w garażu byłego męża
Najnowsze
Zatrzymany 46-latek
"Mecenas" przyjechał po pieniądze. Seniorka straciła ogromną kwotę
WARSZAWA
25 min
pc
"Żyję ze świadomością, że mam zaciągnięty dług"
Zuzanna Kuffel
Robert Lewandowski
Gra piłkarska Liga Mistrzów. Relacja z meczów w środę 5 listopada
RELACJA
Wycieczkowiec Coral Adventurer
Śledczy na pokładzie wycieczkowca po śmierci pasażerki
Świat
chińskie samochody
Subsydia, "brutalna konkurencja" i "wojna cenowa". Jak samochody z Chin prześcigają konkurencję
Świat
Policjant z Wrocławia uratował życie starszego mężczyzny na dworcu
Był osłabiony, jego noga mocno krwawiła. Akcja ratunkowa w komisariacie
Wrocław
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Niezwykłe zjawisko na niebie nad Górami Sowimi
METEO
Pijany za kierownicą i agresywny wobec policjanta
Pijana uczestniczka kolizji. Media: to sędzia
Lublin
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Najdłuższy shutdown w historii kraju
BIZNES
Port lotniczy Lublin w Świdniku
Lotnisko czasowo zamknięte
Lublin
imageTitle
Rybakina do końca perfekcyjna w WTA Finals
EUROSPORT
Namewee
"Pielęgniarka bogini" znaleziona martwa w hotelowej wannie. Media o zatrzymaniu znanego rapera
Martyna Nowosielska-Krassowska
shutterstock_2653002901
Kiedyś czekali na pogorszenie, dziś planują przyszłość. Tak leczy się SMA w Polsce
Zdrowie
Pandek przeszedł długotrwałe leczenie
Grzywna za skatowanie Pandka, prokuratura się nie zgadza
Kraków
Podejrzany trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy psychiczne ma co piąte dziecko i co piąty nastolatek. A pomoc wciąż niewystarczająca
Zdrowie
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
O tyle spadnie rata. "Bardzo dobra wiadomość"
BIZNES
Nielegalany dom opieki w Łazach
"Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała"
WARSZAWA
imageTitle
Kuriozum w ekstraklasie, prezes wściekły na piłkarza. "Obrzydliwy i niesportowy incydent"
EUROSPORT
Poszukiwania na Narwi
Z Narwi wyłowiono ciało kobiety
WARSZAWA
1114d60f-2123-4129-8c45-f8e590d2a2af (1)-0001
Te grzyby są ukryte pod ziemią, rosną w Polsce
METEO
Samochód wjechał do rowu
Wjechał do rowu, bo jak powiedział, jechał za szybko. Było coś jeszcze
Opole
Polska złota jesień
Czeka nas "gnicie" wyżu. Co to dla nas oznacza
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica