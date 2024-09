Ian McKellen po wypadku nie planuje emerytury. "Nie pozwolę nikomu innemu założyć spiczastego kapelusza"

McKellen zdobył międzynarodową rozpoznawalność tytułową rolą w filmie "Ryszard III" w reżyserii Richarda Loncraine’a z 1995 roku. Jednak świat pokochał go przede wszystkim za rolę Gandalfa w trylogii "Władca pierścienia" w reżyserii Petera Jacksona. To za nią otrzymał swoją drugą nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w 2002 roku. Pierwszą szansę na Nagrodę Akademii miał w 1999 roku za główną rolę w "Bogowie i potwory" Billa Condona.

Ian McKellen: nie pozwolę nikomu założyć spiczastego kapelusza i tej brody

Brytyjczyk nie dość, że nie planuje emerytury, to w dodatku znowu pojawi się jako Gandalf na dużym ekranie za sprawą planowanego na 2026 rok filmu "Lord of the Ring: The Hunt for Gollum". W maju tego roku Warner Bros. Discovery (grupa, będąca właścicielem tvn24.pl) oświadczyła, że powstanie nowa seria "Władcy pierścienia", a pierwsza planowana odsłona "The Hunt of Gollum" skoncentrowana będzie wokół Golluma. W tej roli pojawi się Andy Serkis, który również jest reżyserem filmu.