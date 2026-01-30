Nowości w HBO Max . Co warto obejrzeć w tym tygodniu

"33 zdjęcia z getta", reż. Jan Czarlewski - zwiastun Źródło: HBO Max Polska

"33 zdjęcia z getta"

23-letni strażak Zbigniew Leszek Grzywaczewski jest świadkiem brutalnego tłumienia powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. Potajemnie wyciąga aparat i robi jedyne znane zdjęcia z wnętrza getta, które nie powstały z inicjatywy sił niemieckich.

Jedno ze zdjęć wykonanych na terenie getta warszawskiego Źródło: Zbigniew Leszek Grzywaczewski

Osiemdziesiąt lat po ich powstaniu syn fotografa odnajduje zapomniane negatywy i rozpoczyna śledztwo. Wraz z zespołem badaczy, archiwistów i animatorów, wykorzystujących niemal detektywistyczną precyzję do rekonstrukcji miejsc i kontekstów, odtwarza okoliczności tamtych tragicznych dni oraz historie ludzi uchwyconych w każdej klatce. Dokument można obejrzeć w HBO Max od wtorku.

"Ella i John"

Donald Sutherland i Helen Mirren w filmie "Ella i John", reż. Paolo Virzi (2017) Źródło: mat. prasowe WBD

Ella (Helen Mirren) i John (Donald Sutherland) są parą w kwiecie wieku, która decyduje się wybrać w niezapomnianą podróż wysłużonym kamperem. Jej trasa zaczyna się w Bostonie, a zakończyć się ma w na Key West w domu Ernesta Hemingway’a. Para chce odzyskać utraconą radość życia i miłość. Słodko-gorzka opowieść o niezwykłej parze, która wybiera się w pełną przygód i niespodzianek podróż po amerykańskich bezdrożach.

Reżyserem produkcji był trzykrotnie nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej Paolo Virzi ("Kapitał ludzki"), który w dojrzały sposób bawi się konwencją kina drogi. W HBO Max od czwartku.

"A potem się zobaczy"

"A potem się zobaczy", reż. Giovanni Calvaruso (2025)

Trzech chłopaków rywalizuje o posadę w urzędzie miejskim. Federico, absolwent prawa, liczy na rekomendację ojca - radnego. Fabrizio, syn robotników, zdaje kolejny egzamin państwowy. Luca od zawsze miał drogę utorowaną przez matkę - senatorkę. Kto spełni marzenia? Premiera w HBO Max w czwartek.

"Koszmar minionego lata"

Gdy wychodzi na jaw śmiertelny sekret, pięcioro przyjaciół staje się celem mordercy żądnego zemsty. Po spowodowaniu śmiertelnego wypadku pięcioro przyjaciół ukrywa prawdę i decyduje się na zmowę milczenia. Ich sekret wychodzi na jaw po roku. Ktoś wie, co zrobili zeszłego lata i pragnie zemsty. W HBO MAX od piątku.

Film z 2025 roku jest kontynuacją "Koszmaru minionego lata" z 1998 roku - ten również debiutuje w HBO Max w piątek. Wśród aktorów, którzy wystąpili zarówno w horrorze sprzed ponad 27 lat, jak i jego kontynuacji, była m.in. Jennifer Love Hewitt. - Wydaje mi się, że jeśli chcesz powrócić i stworzyć coś nowego, jednocześnie oddając hołd oryginałowi, musisz to pokochać i zrozumieć - powiedziała aktorka o lekturze nowego scenariusza w wywiadzie dla "Variety". - Byłam po prostu zachwycona. To wiele dla mnie znaczyło - dodała.

"Azyl"

Mroczna komedia o dominie Rebecce i jej kliencie Halu, który ma odziedziczyć majątek po zmarłym ojcu. Mężczyzna chce zakończyć ich relację, ale gdy jego próba zerwania podczas napiętej nocy kończy się fiaskiem, dochodzi do tragedii.

Film w reżyserii Zachary'ego Wigona zebrał pozytywne recenzje wśród krytyków. W branżowym portalu Rotten Tomatoes pozytywnie oceniło go 94 proc. recenzentów. "Dzięki znakomitym kreacjom Margaret Qualley i Christophera Abbotta, film 'Azyl' przekracza wszelkie oczekiwania, zachwycając rozmachem" - czytamy w portalu. Premiera w HBO Max w piątek.