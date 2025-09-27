Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Dziś poznamy zdobywcę Złotych Lwów. Czy będzie nim polski kandydat do Oscara?

|
Kadr z filmu "Franz Kafka" reż. Agnieszki Holland
"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland
Źródło: Total Film/Kino Świat
Konia z rzędem temu, kto odważy się wskazać zwycięzcę kończącego się dziś 50. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Najambitniejszym, w pełni spełnionym obrazem pozostaje polski kandydat do Oscara "Franz Kafka" Agnieszki Holland, górujący nad resztą tytułów. Na piątkowej Małej Gali większość nagród pozaregulaminowych zgarnął jednak czuły, poetycki debiut Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Czy Złote Lwy trafią do jednego z tych dwóch bardzo odmiennych filmów?

Od lat typowanie zwycięzcy gdyńskiej imprezy przypomina wróżenie z fusów, bo filmy konkursowe mocno dzielą publiczność. I zapewne także jury.

W tym roku dzieliły bardziej niż zwykle. Poza bodaj jednym tytułem - "Ministranci" Piotra Domalewskiego (ponad dziewięć minut oklasków i Nagroda Publiczności), który podobał się niemal wszystkim, sprzeczaliśmy się w kuluarach w zasadzie o każdy tytuł. Rozpiętość ocen kolejnych, konkursowych produkcji mogła zaskakiwać. Te same filmy u części widzów budziły zachwyt, u innych ciężkie westchnienia i kiepskie opinie.

Poza wspomnianymi "Ministrantami" (to jednak nie jest film na Złote Lwy, choć ogląda się go fantastycznie), największa jednomyślność panowała w przypadku dwóch, skrajnie różnych tytułów - perfekcyjnie skrojonego "Franza Kafki" Agnieszki Holland i pełnego czułości debiutu Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". To prawdopodobnie również dwa najbardziej spełnione tytuły kończącego się dzisiaj festiwalu.

Co wcale nie znaczy, że jury z Magnusem von Hornem na czele, nie przyzna Złotych Lwów zupełnie innemu filmowi.

Kadr z filmu "Brat" reż. Macieja Sobieszczańskiego
Kadr z filmu "Brat" reż. Macieja Sobieszczańskiego
Źródło: Monolith Films

W ogniu sporów

Największe spory toczyliśmy o "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego (filmu, którego współproducentem jest Warner Bros. Discovery). Ci, którzy nie mogli znieść dojmująco bolesnych scen przemocy, ze zdumieniem słuchali opinii tych, których zdaniem "to film na Złote Lwy".

CZYTAJ WIĘCEJ: "Dom dobry", czyli kino familijne à rebours

Liczne grono wielbicieli, do których się zaliczam, zyskał "Brat" Macieja Sobieszczańskiego. To portret poranionej rodziny, której spoiwem po skazaniu na lata więzienia ojca, jest kochająca matka (wspaniała Agnieszka Grochowska). Ale i ten tytuł miał żarliwych "przeciwników", którzy narzekali na rzekome scenariuszowe słabości. Przyznam, że ja ich nie dostrzegłam. Wręcz przeciwnie. W tej historii, łączącej opowieść o niezwykłej więzi między dwoma dorastającymi braćmi z kinem społecznym spod znaku Kena Loacha, zachwycają także aktorzy. Prócz wspomnianej Agnieszki Grochowskiej w roli matki walczącej jak lwica o normalność dla synów w nienormalnych okolicznościach, nie sposób nie wspomnieć o dziecięcych aktorach grających role dwóch braci. Zwłaszcza wcielający się w starszego z nich, 13-letniego Dawida, Filip Wiłkomirski zaskakuje emocjonalną dojrzałością, jaką zwykle dysponują zawodowcy. Bardzo liczę na docenienie tego filmu przez jury.

Trzeba przyznać zresztą, że w tym roku - na tle nijakich poprzednich lat - dziecięcy aktorzy zafundowali nam sporo kapitalnych występów. Zwykle narzekaliśmy, że reżyserzy nie potrafią ich prowadzić, że są nienaturalni. Tym razem było inaczej.

Kto wie, czy do całego zespołu aktorskiego – tytułowych, nastoletnich "Ministrantów" nie trafi jakaś specjalna nagroda. Reżyser filmu, Piotr Domalewski (przez lata aktor Teatru Wybrzeże, zdobywca Złotych Lwów za "Cicha noc"), ma zresztą wyjątkowy talent do prowadzenia aktorów. Nie tylko tych dziecięcych. Podejrzewam także, że Nagroda Publiczności dla tego filmu - nieco antyklerykalnego w swej wymowie - za to z mocnym, chrześcijańskim przesłaniem, nie będzie jedyną.

Czy Holland odbierze Złote Lwy po raz drugi z rzędu?

O niezwykłym filmie Agnieszki Holland "Franz Kafka" dziennikarz tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona pisał już bardzo obszernie TUTAJ.

To, co muszę dodać po obejrzeniu wszystkich pozycji Konkursu Głównego, to pewność, że to najbardziej kompletny obraz spośród 16 obecnych w nim tytułów. Może odrobinę snobistyczny - w dobrym znaczeniu tego słowa, i na pewno nie dla każdego widza. Tak, jak nie dla każdego jest proza Franza Kafki - niełatwa w odbiorze, konsekwentnie pokazująca człowieka uwięzionego w labiryncie absurdu. Widać, że reżyserka nakręciła film o szalenie bliskim jej pisarzu, którego doskonale rozumie. Przyznała zresztą, że jest nim zafascynowana od 14 roku życia, i to on był powodem, dla którego studiowała reżyserię właśnie w czeskiej Pradze (Kafka urodził się w tym mieście i całe życie był z nim związany).

Agnieszka Holland od początku nie miała zamiaru kręcić klasycznej biografii Kafki. Interesowało ją to, by pokazać, co dzieje się w głowie niezwykłego pisarza. Reżyserka znakomicie oddała jego niedostosowanie do otoczenia - coś, co nazwałabym "kafkowskim autyzmem" i kłopoty z tożsamością. Tak naprawdę Kafka nie czuł się ani Żydem, ani Niemcem, ani Czechem, mimo że żył na styku tych trzech kultur (Praga należała wówczas do monarchii austro-węgierskiej). Podobnie było z językiem. Posługiwał się i czeskim, i jidysz i niemieckim, ale żaden z nich nie był mu szczególnie bliski.

Kadr z filmu "Franz Kafka" reż. Agnieszki Holland
Kadr z filmu "Franz Kafka" reż. Agnieszki Holland
Źródło: Kino Świat

Od strony formalnej i strukturalnej film bardzo przypomina literackie dzieła Kafki. To robi piorunujące wrażenie. By naprawdę zrozumieć ten film i w pełni go chłonąć należy jednak - moim zdaniem - znać twórczość tego wybitnego pisarza, mimo że najmocniej wybrzmiewający w filmie wątek trudnych relacji pisarza z ojcem, jest zrozumiały absolutnie dla każdego. Holland pokazuje zagubienie obojga, nierozumiejących się, a jednak kochających się dwóch skrajnie różnych mężczyzn.

Nielinearna narracja łączy kilka czasowych porządków. Pozornie sprawia wrażenie chaosu, zagubienia, ale to zabieg celowy, precyzyjnie poprowadzony. Kafkę poznajemy przez opowieści jego bliskich o nim, ale szalenie ciekawie wypada też jego własny punkt widzenia, który raz po raz, wpleciony w fabułę, wybrzmiewa z ekranu. Film jest majstersztykiem reżyserskim - by tak prowadzić narrację, łączyć różne porządki czasowe, ale i różne punkty widzenia, trzeba wejść na najwyższy etap reżyserskiego wtajemniczenia. Agnieszka Holland tam dotarła.

Perfekcyjnej całości dopełnia obsadzony w głównej roli Idan Weiss - aktor tak łudząco podobny do swojego bohatera, że chwilami można pomyśleć, że został wygenerowany przez sztuczną inteligencję w oparciu o zdjęcia prawdziwego Kafki. To oczywiście żart. 28-letni Weiss, to będący u początku artystycznej niemiecki aktor, dla którego rola w filmie wybitnej reżyserki, dodajmy znakomita, z pewnością stanie się krokiem milowym w karierze.

Jeśli Złote Lwy trafia w ręce Agnieszki Holland, będzie pierwszą reżyserką/reżyserem w całej historii gdyńskiej imprezy, której ta sztuka udała się dwa razy z rzędu. W ubiegłym roku reżyserka zdobyła bowiem tę nagrodę za film "Zielona granica".

Z ducha leśmianowski i zniewalający

Jeśli wierzyć naszym dziennikarskim przeczuciom, które kompletnie nie obchodzą jurorów, głównym kontrkandydatem "Franza Kafki" do Złotych Lwów jest film tak odmienny, że wręcz leżący na antypodach kina. Reżyserskiemu, pełnometrażowemu debiutowi Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" najbliżej chyba do filmów równie uduchowionego Joachima Triera. Dodajmy, że wczorajszego wieczoru film otrzymał już Nagrodę Dziennikarzy.

Fabuła skupia się na czwórce wchodzącego w dorosłość rodzeństwa, z których każde zabiega o niezależność. Jednocześnie wszystkim zależy na zachowaniu łączących ich więzi. Najmłodszy z nich, Benek, zmaga się z odrzuceniem przez starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Na dodatek nawiedza go tajemniczy Dusiołek, który nie pozwala mu zasnąć. Franek ma problemy z dziewczyną i z samym sobą. Jego stan niepokoi poszukującą miłości Nastkę, jego siostrę bliźniaczkę. I wreszcie najstarsza z rodzeństwa, Jana, która pracuje nad projektem artystycznym. Ma ona rozwiązać większość problemów tej czwórki - włącznie z wizytami Dusiołka.

Scena z filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" reż. Emi Buchwald
Scena z filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" reż. Emi Buchwald
Źródło: Materiały prasowe

"Nie ma duchów…" to film, który szalenie trudno streścić, bo wszystko polega tu na klimacie, sposobie narracji, a wreszcie na kapitalnych dialogach. Czworo aktorów, między którymi panuje niezwykła chemia emanująca z ekranu, z sukcesem urzeczywistnia reżyserski zamysł. W niedawnym wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło" Emi Buchwald tak mówiła o swoim filmie: "Zależało mi na tym, żeby opowiedzieć o czymś lokalnym, osadzonym w kulturze słowiańskiej. Obraz, który mam w pamięci od czasów nastoletniości to 'Nocna mara' Johanna Füssliego. Upiór, który się tam pojawia, występuje też w wierszu Leśmiana 'Dusiołek'. Ten demon bardzo pasował mi do problemów moich bohaterów. Zmora, która przychodzi do ciebie w środku nocy i nie pozwala oddychać".

Oczywiście tytułowe duchy wraz z leśmianowskim Dusiołkiem to metafora nieprzepracowanych kłopotów i traum, które ciągną się za nami. Tego wszystkiego, czego nie umiemy zostawić za sobą i wciąż burzy nasz spokój.

Dodajmy, że ulubioną reżyserką debiutantki jest Alice Rohrwacher (twórczyni wspaniałego "Szczęśliwego Lazzaro", która lubi sytuować sferę duchową, czy wręcz magiczną w zwykłej codzienności. Emi poszła tym tropem, a efekty są tak zniewalające, że polska reżyserka może nie mieć kompleksów. Z całą pewnością Rohrwacher pokochałaby mieszkańców z Dobrej i Dusiołka.

Reżyserski, pełnometrażowy debiut Emi Buchwald z całą pewnością zwiastuje narodziny nietuzinkowego, reżyserskiego talentu. Czy na miarę głównej nagrody festiwalu? Z odpowiedzią na to pytanie musimy poczekać do wieczora.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Kobus

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kino Świat

Udostępnij:
TAGI:
GdyniaFilmKinoOscaryAgnieszka Holland
Justyna Kobus
Justyna Kobus
Czytaj także:
imageTitle
Międzynarodowy Komitet Paralimpijski odwiesił Rosję i Białoruś
EUROSPORT
Budapeszt
"Zaczynamy dostrzegać wiele rzeczy, Peter". Wymiana ciosów szefów dyplomacji
Burza Bualoi na Filipinach
Przyszła tuż po supertajfunie. Nowy bilans ofiar
METEO
pap_20210810_1BJ
Tusk nie ufa Kamińskiemu. Czy Kamiński ufa Tuskowi? "Należę do tych 57 procent Polaków"
Polska
Wall Street, giełda USA
Odbicie na nowojorskiej giełdzie
BIZNES
Pożar mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim
Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
Znaleziono balon z pakunkiem w Białymstoku
Balon z pakunkiem wylądował na parkingu
Białystok
Wypadek na trasie S17
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Amelia Earhart i samolot Lockheed "Electra 10E" NR16020
"Jedna z najbardziej intrygujących tajemnic świata". Ujawnią rządowe dokumenty
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Dziś beton i nierówne chodniki. Za rok ta ulica ma być wizytówką dzielnicy
WARSZAWA
Przymrozki, mróz, szron
Było zimno. Tu chwycił mróz
METEO
pies klatka kojec shutterstock_2467644617
Nie chcą, by "trwająca dziesięciolecia patologia została zastąpiona dożywotnim uwięzieniem"
Polska
imageTitle
Nie żyje Dorota Tlałka-Mogore, wybitna polska narciarka alpejska
EUROSPORT
operacja chirurg szpital shutterstock_309817259
"Jeden człowiek może uratować nawet osiem istnień ludzkich"
Polska
Moment unieruchamiania mężczyzny, który - według raportu - nie przejawiał agresywnych zachowań
Nagi spacer, palec w oku, pasy na genitaliach
Bartosz Żurawicz
Ostatni etap Vuelta a Espana został przerwany przez propalestyńskich demonstrantów
Przepychanki, demolka, antyizraelskie hasła. I Milczący Komitet Olimpijski
Mariusz Czykier
GettyImages-2237264428ll
Popisowy mecz Świątek. Rywalka bez szans
EUROSPORT
Niedźwiedzie na wyspie
Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą
METEO
Agnieszka Holland
Agnieszka Holland: nawet gdybym wygrała Oscara, to raczej niewiele zmieniłby na dłuższą metę
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Gorąco przed meczem Polaków. "Najdrożsi wrogowie"
EUROSPORT
Dominikana
Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata
METEO
woda kran shutterstock_2247078069
"W wielu krajach europejskich to standard". Lewica będzie szukać większości
Polska
Rafał Trzaskowski na Campus Academy
Trzaskowski: krytyka Nawrockiego zaczęła być kontrproduktywna
Polska
imageTitle
Historyczny sukces Niewiadomej. Czy teraz go powtórzy?
EUROSPORT
Donald Trump
"To postępowanie szalonego monarchy"
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Zwołali setki dowódców w jedno miejsce. Media o powodzie
Ogród sensoryczny
"Kiedy dziecko onkologiczne choruje, choruje cała rodzina". Nowy ogród sensoryczny daje ukojenie
Polska
Premier Donald Tusk
Zgrzyt w koalicji, Polak deportowany z Karaibów, sędzia przeprasza za awanturę
TO WARTO WIEDZIEĆ
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
METEO
imageTitle
O której godzinie pierwszy mecz Świątek w Pekinie?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica