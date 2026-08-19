Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
Partner serwisu:Rings_4C_Solid-bl_Audi.png

Nie żyje perkusista ZZ Top. Miał 77 lat

|
Frank Beard
Frank Beard
Źródło zdj. gł.: shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zmarł Frank Beard, perkusista amerykańskiego zespołu ZZ Top. Informację o śmierci muzyka opublikowano na stronie internetowej grupy. Przekazano, że odszedł w poniedziałek.

Frank Beard, który przez ponad 50 lat był perkusistą zespołu ZZ Top, zmarł w poniedziałek w otoczeniu swojej rodziny w hospicjum domowym w Richmond w Teksasie. Miał 77 lat lat. Nie przekazano, na co chorował, jednak media od paru lat donosiły o jego problemach zdrowotnych.

Informację o śmierci artysty opublikowano na stronie internetowej ZZ Top. "Zespół, którego był częścią przez sześć dekad, będzie nadal działać tak, jak sobie tego życzył" - podano w oświadczeniu.

Frank Beard - mimo swojego nazwiska oznaczającego po angielsku brodę - był jedynym członkiem trio, który okazałego zarostu nie posiadał. Długie brody były znakiem rozpoznawczym pozostałych dwóch muzyków. Jak podaje muzyczny magazyn "Rolling Stone" Frank Beard "był filarem teksańskiego zespołu".

Zespół ZZ Top. Kariera

Rockowy zespół ZZ Top został założony w Houston w Teksasie w 1969 roku. Przez trzy dekady wspólnego grania nie zaszły żadne zmiany personalne. Najdłużej w skład zespołu wchodzili Billy Gibbons, Frank Beard i Dusty Hill. Ten ostatni zmarł pięć lat temu, w wieku 72 lat, a jego miejsce zajął Elwood Francis.

Swoje największe sukcesy grupa odnosiła w latach 80. ubiegłego wieku. Ich najbardziej znane hity to "Gimme All Your Lovin", "Sharp Dressed Man" czy "Legs".

Źródło: New York Times, BBC, Rolling Stone
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Muzykazmarł..., nekrologi
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Moskwa. Plac Czerwony
Blackout w Moskwie. Przerwy w dostawie prądu i internetu
BIZNES
imageTitle
Worek pieniędzy na podłodze. Hollywoodzkie wejście prezesa do szatni
EUROSPORT
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
"Żegnaj, Bohaterko". Tusk przywołał słowa Traczyk-Stawskiej
WARSZAWA
Mychajło Fedorow
Były minister obrony Ukrainy nagrał przemówienie. Mówi o kryzysie i wzywa do wyborów
Świat
imageTitle
Oburzenie po zwolnieniu krytyka Infantino. "To zarządzanie przez strach"
EUROSPORT
Oddała oszustowi ponad 130 tys. zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dodatek do emerytury. Ważny komunikat ZUS
BIZNES
Atak zimy w Boliwii zagraża tysiącom lam i owiec
Atak zimy. Tysiącom lam i owiec grozi głód
METEO
Pociąg śmiertelnie potrącił rowerzystę
Śmiertelny wypadek na torach. Wstrzymano ruch pociągów
Małopolskie
Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem
Karambol. Strażacy wycinali dach auta, by wydostać rannego
WARSZAWA
FIKCYJNE ODPADY I MILIARD OD MINISTRA
Patologie systemu gospodarki odpadami. Tak zatruwa się polską branżę
Bartłomiej Plewnia
Szpital Miejski w Miastku
Trudna sytuacja szpitala w Miastku. Złożono wniosek o ogłoszenie upadłości
Pomorskie
33-latek został zatrzymany
Pijany spowodował trzy kolizje. Nie miał prawa jazdy, zostanie deportowany
WARSZAWA
Harvard Medical School (zdjęcie ilustracyjne)
Wykradał twarze, mózgi i skórę. Harvard zapłaci miliony poszkodowanym rodzinom
Świat
Dwa zdarzenia w Lisiej Górze
Pięć osób poszkodowanych po wypadku i kolizji
Małopolskie
Awaria ciepłownicza na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Woda tylko do spłukiwania i podłóg. W wodociągu są bakterie
Świętokrzyskie
1511N045X CNB REGULSKA DEBIUTANCI ARCH-0007 Adam Gomoła
Wątpliwości wokół samochodu posła Gomoły. "Nic się nie zgadza"
Polska
Gniazdo os w bibliotece w Bieszkowicach
Gniazdo os w bibliotece, interweniowali strażacy
Trójmiasto
Iwona Wieczorek-0039
Co stało się z Iwoną Wieczorek? Po 16 latach prokuratura ma nowy dowód
Trójmiasto
imageTitle
O której dzisiaj mecz Świątek o ćwierćfinał w Cincinnati?
EUROSPORT
Opady deszczu w środę
Front chłodny goni ciepły. Gdzie popada najmocniej
METEO
Dziecko, które pisało po gloriecie, było pod opieką dwóch kobiet
Dziecko z kredą i odnowiony za setki tysięcy złotych zabytek
Katowice
Władimir Putin
Rosyjskie firmy odpowiedziały na apel Putina. Do budżetu trafiły miliardy
BIZNES
JNJ
"Dlatego jestem w Rozwoju Plus, a nie w PiS"
Jeden na Jeden
korek ulica samochody bratyslawa slowacja - Samo451 shutterstock_2219653871
Afera z fotoradarami na Słowacji. Premier: pękam ze śmiechu
Świat
imageTitle
Bójka dwóch żon, selekcjoner w szpitalu
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Przechwytywali sygnał, otwierali auta, okradali
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
Zwrot w sprawie ceł Trumpa. "Wstrzymałem"
BIZNES
Pożar w rezerwacie Deliblatska peszczara w Serbii widziany z drona
Płonie cenny rezerwat przyrody
METEO
Wanda Traczyk-Stawska
Wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Te słowa pozostaną w pamięci
Polska
Rafał Brzoska w fałszywej reklamie
Szef firmy InPost uderza w Metę. "Na waszym miejscu szukałbym innej pracy"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica