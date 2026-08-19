Nie żyje perkusista ZZ Top. Miał 77 lat

Frank Beard Źródło zdj. gł.: shutterstock

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Frank Beard, który przez ponad 50 lat był perkusistą zespołu ZZ Top, zmarł w poniedziałek w otoczeniu swojej rodziny w hospicjum domowym w Richmond w Teksasie. Miał 77 lat lat. Nie przekazano, na co chorował, jednak media od paru lat donosiły o jego problemach zdrowotnych.

Informację o śmierci artysty opublikowano na stronie internetowej ZZ Top. "Zespół, którego był częścią przez sześć dekad, będzie nadal działać tak, jak sobie tego życzył" - podano w oświadczeniu.

Frank Beard - mimo swojego nazwiska oznaczającego po angielsku brodę - był jedynym członkiem trio, który okazałego zarostu nie posiadał. Długie brody były znakiem rozpoznawczym pozostałych dwóch muzyków. Jak podaje muzyczny magazyn "Rolling Stone" Frank Beard "był filarem teksańskiego zespołu".

Zespół ZZ Top. Kariera

Rockowy zespół ZZ Top został założony w Houston w Teksasie w 1969 roku. Przez trzy dekady wspólnego grania nie zaszły żadne zmiany personalne. Najdłużej w skład zespołu wchodzili Billy Gibbons, Frank Beard i Dusty Hill. Ten ostatni zmarł pięć lat temu, w wieku 72 lat, a jego miejsce zajął Elwood Francis.

Swoje największe sukcesy grupa odnosiła w latach 80. ubiegłego wieku. Ich najbardziej znane hity to "Gimme All Your Lovin", "Sharp Dressed Man" czy "Legs".