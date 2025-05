Eurowizyjni faworyci w większości nie zawiedli. Oto wszyscy rywale Steczkowskiej

Bazylea przygotowuje się do Eurowizji 2025 Źródło: Reuters

Znamy pełną listę finalistów 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. W drugiej półfinałowej dziesiątce awansującej do finału znalazły się między innymi reprezentacje Malty, Luksemburga, Finlandii i Izraela. Uznawany za jednego z tegorocznych faworytów, reprezentant Australii Go-Jo, pożegnał się z konkursem.

Kluczowe fakty: 69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w szwajcarskiej Bazylei, dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu piosenki "The Code" w wykonaniu Nemo.

We wtorek odbył się pierwszy koncert półfinałowy, a wśród dziesiątki finałowych piosenek znalazła się "Gaja" w wykonaniu Justyny Steczkowskiej.

Czwartkowy półfinał wyłonił kolejną dziesiątkę finalistów, w tym między innymi reprezentacje: Litwy, Finlandii, Danii czy Austrii.

Koncert finałowy Eurowizji 2025 odbędzie się w sobotę. Relacja na żywo w tvn24.pl od godziny 21:00.

Finał Eurowizji 2025 coraz bliżej, a po drugim koncercie półfinałowym poznaliśmy pełną listę reprezentacji, które ponownie usłyszymy w trakcie sobotniego finału. Po raz trzeci w historii gospodarzem Eurowizji jest Szwajcaria, gdzie również odbyła się pierwsza edycja konkursu - w Lugano w 1956 roku.

Prawo do organizacji tegorocznej edycji Eurowizji, Szwajcaria zdobyła dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu piosenki "The Code", wykonywanej przez Nemo. Tym samym była to trzecia szwajcarska wygrana w historii.

Wszystkie trzy koncerty w tym roku odbywają się w St. Jakobshalle w Bazylei. Gospodyniami obu półfinałów były: niemiecko-szwajcarska komiczka Hazel Brugger oraz szwajcarska piosenkarka i prezenterka telewizyjna Sandra Studer, która zajęła piąte miejsce w 1991 roku, reprezentując ojczyznę z piosenką "Canzone per te". W sobotę do Brugger i Studer dołączy Michelle Hunziker - szwajcarsko-włoska prezenterka telewizyjna i była modelka.

Hazel Brugger i Sandra Studer Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Zgodnie ze zmianami zasad, obowiązującymi od 2023 roku, dziesiątka półfinalistów, która awansuje do finału, wyłaniana jest w głosowaniu telewidzów. Wcześniej o awansujących reprezentacjach decydowała suma głosów telewidzów oraz głosów składów jurorskich poszczególnych państw.

Justyna Steczkowska na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Polskę w tym roku reprezentuje piosenka "Gaja" w wykonaniu Justyny Steczkowskiej. Wokalistka świetnie zaprezentowała się podczas pierwszego koncertu półfinałowego i ostatecznie awansowała do finału. Razem z Polską awansowały reprezentacje: Islandii, Estonii, Ukrainy, Szwecji, Portugalii, Norwegii, San Marino, Albanii i Holandii.

Z Eurowizją natomiast pożegnały się reprezentacje: Słowenii, Belgii, Azerbejdżanu, Cypru i Chorwacji.

Dowiedz się więcej: Steczkowska w finale Eurowizji. Tak skomentowała swój wynik

Eurowizja 2025. Zacięta rywalizacja faworytów

W trakcie czwartkowego koncertu wystąpiło 16 reprezentacji, walczących o 10 miejsc finałowych oraz trzy reprezentacje państw "Wielkiej Piątki": Francji, Niemiec i WIelkiej Brytanii, które mają zagwarantowany udział w finale.

Go-Jo "Milkshake Man" (Australia) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Czwartkowe show otworzył monolog fana Eurowizji - mieszkającego w Bazylei Philipa, który konkurs śledzi od 50 lat i który opowiedział, dlaczego kocha to wydarzenie.

Natomiast "właściwą część" wieczoru rozpoczął występ reprezentanta Australii Go-Jo z piosenką "Milkshake Man". Francusko-australijski artysta wymieniany był jako jeden z czołowych faworytów tegorocznej Eurowizji. Ku zaskoczeniu, Australia nie awansowała do finału.

W sobotę wystąpią natomiast pozostali najsilniejsi faworyci, czyli reprezentacje: Austrii, Malty, Finlandii czy Izraela.

Dowiedz się więcej: Media: wokalistka z Izraela zastraszana podczas inauguracji Eurowizji

Eurowizja 2025. Kto wystąpi w wielkim finale?

Decyzją telewidzów z drugiego półfinału awansowały reprezentacje: Litwy, Izraela, Armenii, Danii, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Malty oraz Grecji.

W związku z tym, podczas sobotniego finału wystąpią: Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Albania Estonia, Holandia, Islandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Szwecja, Ukraina, Litwa, Izrael, Armenia, Dania, Austria, Luksemburg, Finlandia, Łotwa, Malta oraz Grecja.

Eurowizja 2025. Finaliści Tautumeitas "Bur man laimi" (Łotwa) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Klavdia "Asteromata" (Grecja) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Katarsis "Tavo akys" (Litwa) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Parg "Survivor" (Armenia) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Sissal "Hallucination" (Dania) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Erika Vikman "Ich komme" (Finlandia) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Laura Thorn "La poupée monte le son" (Luksemburg) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Abor & Tynna "Baller" (Niemcy) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Juwal Rafael "New Day Will Rise" (Izrael) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Louane "Maman" (Francja) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Miriana Conte "Serving" (Malta) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Remember Monday "What the Hell Just Happened?" (Wielka Brytania) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS JJ "Wasted Love" (Austria) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Ziferblat "Bird of Pray" (Ukraina) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Shkodra Elektronike "Zjerm" (Albania) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Claude "C'est la vie" (Holandia) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Lucio Corsi "Volevo essere un duro" (Włochy) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Kyle Alessandro "Lighter" (Norwegia) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Napa "Deslocado" (Portugalia) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Zoë Më "Voyage" (Szwajcaria) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Tommy Cash "Espresso Macchiato" (Estonia) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Gabry Ponte "Tutta l'Italia" (San Marino) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS KAJ "Bara bada bastu" (Szwecja) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Justyna Steczkowska "Gaja" (Polska) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Væb "Róa" (Islandia) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS Melody "Esa diva" (Hiszpania) Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS