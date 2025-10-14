Głosowanie w sprawie udziału Izraela w Eurowizji "odłożone"

Wiedeń, stolica Austrii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek Europejska Unia Nadawców (EBU) poinformowała, że ​​"ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie" skłoniły ją do odwołania wirtualnego posiedzenia, podczas którego miało się odbyć głosowanie w sprawie dopuszczenia Izraela do udziału w przyszłorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Państwa członkowskie miały być zaproszone do wyrażenia opinii na ten temat.

Eurowizja, która podkreśla swoją neutralność polityczną, już w tym roku spotkała się z krytyką w związku z udziałem Izraela, a Hiszpania, Irlandia, Słowenia, Islandia i Holandia zagroziły wycofaniem się, jeśli w przyszłym roku sytuacja się powtórzy. Austria, organizator konkursu w 2026 roku, zaapelowała do tych krajów, aby nie bojkotowały konkursu. Minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger stwierdziła, że ​​Eurowizja i sztuka w ogólności "nie są odpowiednimi obszarami do nakładania sankcji". Teraz austriacki nadawca ORF, który będzie gospodarzem Eurowizji, poinformował agencję Reutera, że poniedziałkową decyzję Europejskiej Unii Nadawców "przyjął z zadowoleniem".

Głosowanie odłożone, nie odwołane

EBU podkreśla jednak, że głosowanie na razie zostało odłożone, nie odwołane, a kwestia udziału Izraela zostanie omówiona na spotkaniu w grudniu, choć nie wyjaśniono, czy wtedy głosowanie się odbędzie.

W oświadczeniu czytamy: "W świetle ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zarząd EBU (posiedzenie z 13 października) uznał, że istnieje wyraźna potrzeba zorganizowania otwartej i osobistej dyskusji pomiędzy członkami na temat udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026". Jak dodano, "w związku z tym zarząd zgodził się umieścić tę kwestię w porządku obrad zwyczajnego, zimowego walnego zgromadzenia, które odbędzie się w grudniu, zamiast organizować wcześniej nadzwyczajną sesję".

Nie jest jasne, jak obecna sytuacja między Izraelem a Palestyną wpłynie na decyzje państw członkowskich EBU. Holenderska stacja telewizyjna AvroTros w zeszłym miesiącu informowała, że nie zmieni swojego stanowiska, nawet jeśli w Strefie Gazy zostanie osiągnięte zawieszenie broni. "Jeśli w najbliższej przyszłości uda się osiągnąć zawieszenie broni lub konflikt potoczy się inaczej, nie zmieni to naszego stanowiska na rok 2026. Będziemy ponownie oceniać udział w kolejnych latach, w zależności od bieżących okoliczności" - przekazano w oświadczeniu.

Izrael zajął drugie miejsce w ostatnim Konkursie Piosenki Eurowizji w maju, a jego zespół Yuval Raphael otrzymał największą łączną liczbę głosów publiczności. Jednakże uwzględnienie głosów jury doprowadziło do ogłoszenia zwycięzcą Austrii.

OGLĄDAJ: Skandal czy nowy początek? To głosowanie może zmienić historię światowego konkursu Zobacz cały materiał