"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?

"Euforia" to serial HBO o grupie amerykańskich licealistów szukających własnej drogi i tożsamości w skomplikowanym nastoletnim świecie pełnym narkotyków, seksu i traum. Poza rzeszą fanów serial Sama Levinsona zdobył także uznanie krytyków. Pierwsze dwa sezony można obejrzeć na platformie HBO Max. Premierę trzeciego sezonu zaplanowano na kwiecień 2026 roku.

Do obsady "Euforii" dołączą między innymi: Sharon Stone, Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth i Marshawn Lynch - przypomniał w tym tygodniu portal magazynu "Variety". "Fani 'Euforii' czekali latami i teraz ich modlitwy zostały wysłuchane" podsumował magazyn.

"Euforia". Co nowego u bohaterów?

Sam Levinson opowiedział o powstającym sezonie "Euforii" podczas ubiegłotygodniowej prezentacji HBO Max w Londynie. Reżyser serialu, którego pierwszy sezon miał premierę w 2019 roku, a kolejny w 2022 - wyjaśnił, że "pięć lat wydawało się naturalnym wyborem, ponieważ gdyby bohaterowie poszli na studia, to w tym czasie zdążyliby je już ukończyć".

Dodał, że w trzecim sezonie grana przez Zendayę Rue znajduje się "na południe od granicy (USA - red.), w Meksyku, ma długi wobec Laurie (w tej roli Martha Kelly) i próbuje wymyślić bardzo innowacyjne sposoby na spłacenie ich".

- Cassie mieszka na przedmieściach z Nate'em. Są zaręczeni, a ona jest bardzo uzależniona od mediów społecznościowych i zazdrości swoim kolegom z liceum tego, co wydaje się być wspaniałym życiem, jakie obecnie prowadzą - kontynuował Levinson, mówiąc o bohaterach dobrze znanych widzom serialu. Reżyser dodał, że ślub Cassie i Nate'a będzie "niezapomniany".

Jules będzie uczyć się w szkole artystycznej i próbować swoich sił w malarstwie, a Maddy będzie pracować w hollywoodzkiej agencji talentów. - Jestem głęboko przekonany, że to nasz najlepszy sezon - przekonywał Levinson w ostatnią środę.

