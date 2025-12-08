Logo strona główna
Kultura i styl

"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?

Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
"Euforia" - kadry z serialu
Źródło: Mat. prasowe WBD
Jestem głęboko przekonany, że to nasz najlepszy sezon - powiedział reżyser Sam Levinson, opowiadając o szczegółach nowych odcinków serialu "Euforia". Kiedy premiera trzeciego sezonu?

"Euforia" to serial HBO o grupie amerykańskich licealistów szukających własnej drogi i tożsamości w skomplikowanym nastoletnim świecie pełnym narkotyków, seksu i traum. Poza rzeszą fanów serial Sama Levinsona zdobył także uznanie krytyków. Pierwsze dwa sezony można obejrzeć na platformie HBO Max. Premierę trzeciego sezonu zaplanowano na kwiecień 2026 roku.

Do obsady "Euforii" dołączą między innymi: Sharon Stone, Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth i Marshawn Lynch - przypomniał w tym tygodniu portal magazynu "Variety". "Fani 'Euforii' czekali latami i teraz ich modlitwy zostały wysłuchane" podsumował magazyn.

Serial "Szpital św. Anny" nagrodzony Telekamerą

Serial "Szpital św. Anny" nagrodzony Telekamerą

Gratka dla fanów seriali. Ruszył wyjątkowy festiwal

Gratka dla fanów seriali. Ruszył wyjątkowy festiwal

Ewelina Witenberg

"Euforia". Co nowego u bohaterów?

Sam Levinson opowiedział o powstającym sezonie "Euforii" podczas ubiegłotygodniowej prezentacji HBO Max w Londynie. Reżyser serialu, którego pierwszy sezon miał premierę w 2019 roku, a kolejny w 2022 - wyjaśnił, że "pięć lat wydawało się naturalnym wyborem, ponieważ gdyby bohaterowie poszli na studia, to w tym czasie zdążyliby je już ukończyć".

Dodał, że w trzecim sezonie grana przez Zendayę Rue znajduje się "na południe od granicy (USA - red.), w Meksyku, ma długi wobec Laurie (w tej roli Martha Kelly) i próbuje wymyślić bardzo innowacyjne sposoby na spłacenie ich".

Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
Źródło: mat. prasowe WBD

- Cassie mieszka na przedmieściach z Nate'em. Są zaręczeni, a ona jest bardzo uzależniona od mediów społecznościowych i zazdrości swoim kolegom z liceum tego, co wydaje się być wspaniałym życiem, jakie obecnie prowadzą - kontynuował Levinson, mówiąc o bohaterach dobrze znanych widzom serialu. Reżyser dodał, że ślub Cassie i Nate'a będzie "niezapomniany".

Jules będzie uczyć się w szkole artystycznej i próbować swoich sił w malarstwie, a Maddy będzie pracować w hollywoodzkiej agencji talentów. - Jestem głęboko przekonany, że to nasz najlepszy sezon - przekonywał Levinson w ostatnią środę.

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"
Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"

Tomasz-Marcin Wrona

Autorka/Autor: Maciej Wacławik

Źródło: BBC, Variety, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
