Idealne teksty na długi weekend. Bo zawsze jest coś do dodania

Filmiki z "unboxingiem", czyli otwieraniem paczek m.in. z Labubu, zbierają miliony wyświetleń i tysiące reakcji Źródło: TikTok

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Długi weekend to więcej czasu na odpoczynek, odetchnięcie od codzienności, wycieczki na świeżym powietrzu, a także więcej czasu na dobrą lekturę. Oto wyjątkowe teksty, które polecamy, dostępne wyłącznie w TVN24+.

Chiny, susza i niezapomniane 24 godziny

Robert Kubica już wcześniej zapisał się w historii polskiego motosportu, ale po ostatnim wyczynie i zwycięstwie w 24-godzinnym wyścigu Le Mans ma szansę stać się legendą. Na długi weekend polecamy wywiad Rafała Kazimierczaka z mistrzem o dzieciństwie i o wypadku, który zabrał Kubicy prawie wszystko. Wywiad do przeczytania TUTAJ.

Robert Kubica osiągnął ogromny sukces Źródło: PAP/EPA

Skoro już o pasji i dzieciństwie, to czy zastanawialiście się, kim będą dzisiejsi ósmoklasiści? Gdy pytać młodych o pracę, niejeden odpowie, że chciałby być youtuberem albo influencerem, a rodzice nieraz rwą włosy z głowy. Czy jest się czego bać? I czym będzie się w przyszłości zajmować nostalgista? Sprawdźcie w artykule Justyny Sucheckiej.

Jeśli zaś interesują Was dynamiczne zmiany, które właśnie zachodzą w globalnym porządku, to nie możecie pominąć tekstu Macieja Michałka o tym, jak Chiny zaczynają rządzić światem.

Mazury wysychają? "Od lat wypijaliście tę wodę"

Jeśli martwią Was zmiany klimatu, to na pewno warto sięgnąć po teksty Tomasza Słomczyńskiego – o jeziorze wysychającym na Mazurach i o tym, co czeka Dolinę Biebrzy, jeśli człowiek nie zadba o tamtejsze torfowiska.

Dolina Biebrzy to raj dla miłośników przyrody Źródło: Izabela i Jarosław Wróbel

Od laleczek przez kuchnię do zdrowia

Wyglądają jak dziecięce zabawki, a powodują zupełnie dorosłe reakcje: kolejki, bójki i hazardowy wyrzut dopaminy. Figurka Labubu stała się obiektem pożądania, za którym ustawiają się wielogodzinne kolejki. Za kolorowymi maskotkami kryje się jednak coś więcej: młodzi, przytłoczeni ekonomiczną i polityczną niepewnością, coraz częściej sięgają wyłącznie po "małe przyjemności". Te "duże", jak własne mieszkanie czy finansowa stabilność, wydają im się niedostępnym luksusem. O fenomenie figurki Labubu pisze Antonina Długosińska.

Gdzie odbył się chrzest Polski? Spór ciągle żywy

Aleksander Przybylski, autor m.in. podcastu "Sekcja archeo", w swoim tekście zabiera nas w podróż historyczną do Wielkopolski. A konkretnie do Gniezna i do Poznania, których mieszkańcy od lat kłócą się o to, gdzie odbył się chrzest Polski, gdzie była pierwsza stolica, gdzie koronacja Bolesława Chrobrego, słowem: gdzie się to wszystko zaczęło. Tropy, na pozór historyczne, okazują się wciąż żywymi liniami poważnego sporu.

Skoro długi weekend, to pewnie już pozwoliliśmy sobie też na nieco luzu w kuchni, prawda? Wleciał jakiś burger albo pizza… Ile ta ostatnia ma naprawdę wspólnego z włoską kuchnią? Alberto Grandi, historyk żywności z Parmy, przekonuje w rozmowie z Wandą Woźniak, że "nie ma czegoś takiego, jak kuchnia włoska", a prawdziwy parmezan szybciej kupimy w Wisconsin niż w słonecznej Italii. O włoskiej kuchni, która nie istnieje, przeczytacie w TVN24+ w sobotę.

W niedzielę zaś tekst Małgorzaty Mielcarek o tym, co może obniżyć nasze szanse na przeżycie. Okazuje się, że chociażby to, że jest się… kobietą. Mężczyźni mogą liczyć na ratunek szybki, bez zawahania. U kobiet nie jest to tak oczywiste. Czy to dlatego, że pierwszej pomocy uczymy się na fantomach z męską klatką piersiową? A może dlatego, że sporo z nas, nawet w takiej sytuacji, wstydzi się kobietę dotknąć? Zapraszamy do TVN24+.