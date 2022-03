Javier Bardem zatrudnił się jako striptizer. Na występ przyszedł z mamą i siostrą

Javier Bardem wyznał w telewizyjnym talk-show Ellen DeGeneres, że w przeszłości zatrudnił się jako striptizer. Tłumaczył, że był to jednodniowy epizod w jego życiu i że zgodził się, bo był pod wpływem alkoholu. - To było żenujące, ale zrobiłem to - wyjaśniał aktor, pytany o swój rozbierany występ. - Jestem performerem, na tym polega moja praca - dodał.

Javier Bardem, aktor nominowany do Oscara za główną rolę męską w filmie "Lucy i Desi", był gościem programu "The Ellen DeGeneres Show". Gospodyni programu, przedstawiając swojego gościa, powiedziała, że aktorzy i aktorki, nim zdobędą rozgłos, imają się czasami różnych zajęć. - Dowiedziałam się dzisiaj, że pracowałeś jako striptizer - zwróciła się DeGeneres do Bardema. Aktor to potwierdził.

Javier Bardem: to było żenujące, ale zrobiłem to

- Byłem tak bardzo zdenerwowany, że zadzwoniłem do mojej mamy i siostry, żeby mnie wspierały w czasie mojego rozbieranego numeru. Tam nie było nikogo, może trzy osoby. To było żenujące, ale zrobiłem to. Jestem performerem, na tym polega moja praca - wyjaśnił. Podkreślił jednak, że to był pierwszy i ostatni dzień jego pracy w roli striptizera. Dodał, że rozbierał się do piosenki Joe Cockera "You Can Leave Your Hat On".