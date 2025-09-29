Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Ewakuacja z płonącego bloku, dwie osoby wyskoczyły z okien. Zatrzymano 44-latka

Pożar w Toruniu
Akcja służb w Toruniu
Źródło: Jakub/ Kontakt24
Dwanaście osób ewakuowano w niedzielę wieczorem z płonącego budynku przy ul. Lubickiej w Toruniu. Dwie osoby, które ratowały się, skacząc z trzeciego piętra, zostały ranne. Do sprawy zatrzymano 44-latka.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do pożaru doszło w niedzielę po godzinie 22.20 w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego na ul. Lubickiej w Toruniu. Z budynku ewakuowano łącznie 12 osób. Dwie zostały ranne.

- To osoby, które zdecydowały się na samodzielną ewakuację i skoczyły z trzeciego piętra. Jedna z tych osób doznała złamania kończyny i wymagała przewiezienia do szpitala. Druga, skacząc na niższe piętro, doznała łagodniejszych obrażeń, ale również została zabrana do szpitala - przekazała oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Podkreśliła, że ze względu na bardzo intensywne zadymienie klatka schodowa została wyłączona z możliwości ewakuacji, dlatego też osoby poszkodowane z wyższej kondygnacji szukały ucieczki i zdecydowały się na takie rozwiązanie. 

Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Nocny pożar pod Warszawą. Spłonęły dwie ciężarówki
WARSZAWA
Pożar mieszkania w centrum Łodzi
W nocy poprosił o spotkanie z prokuratorem i opowiedział o szczegółach zbrodni
Łódź
Pożar mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim
Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała trzy godziny.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie i film ze zdarzenia.

Akcja służb w Toruniu
Akcja służb w Toruniu
Źródło: Jakub/ Kontakt24

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Sprawę badają służby.

Zatrzymano 44-latka

Policja poinformowała we wtorek, że do sprawy zatrzymano 44-latka, który może mieć związek z pożarem. Mężczyzna ma status podejrzewanego.

- Tuż po zgłoszeniu pożaru, który miał miejsce przy ulicy Lubickiej w Toruniu, na jednej z pobliskich ulic, policyjni wywiadowcy zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. Po przeprowadzeniu czynności w niezbędnym zakresie, funkcjonariusze Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo przekazali akta postępowania do Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód z wnioskiem między innymi o wszczęcie śledztwa. Decyzja co do dalszego toku postępowania należy do prokuratury - poinformowała aspirant Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Źródło: Google Maps
Autorka/Autor: asz, ng,mm/tok

Źródło: TVN24, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Jakub/ Kontakt24

