Ewakuacja z płonącego bloku, dwie osoby wyskoczyły z okien. Zatrzymano 44-latka

Akcja służb w Toruniu Źródło: Jakub/ Kontakt24

Do pożaru doszło w niedzielę po godzinie 22.20 w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego na ul. Lubickiej w Toruniu. Z budynku ewakuowano łącznie 12 osób. Dwie zostały ranne.

- To osoby, które zdecydowały się na samodzielną ewakuację i skoczyły z trzeciego piętra. Jedna z tych osób doznała złamania kończyny i wymagała przewiezienia do szpitala. Druga, skacząc na niższe piętro, doznała łagodniejszych obrażeń, ale również została zabrana do szpitala - przekazała oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Podkreśliła, że ze względu na bardzo intensywne zadymienie klatka schodowa została wyłączona z możliwości ewakuacji, dlatego też osoby poszkodowane z wyższej kondygnacji szukały ucieczki i zdecydowały się na takie rozwiązanie.

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała trzy godziny.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Sprawę badają służby.

Zatrzymano 44-latka

Policja poinformowała we wtorek, że do sprawy zatrzymano 44-latka, który może mieć związek z pożarem. Mężczyzna ma status podejrzewanego.

- Tuż po zgłoszeniu pożaru, który miał miejsce przy ulicy Lubickiej w Toruniu, na jednej z pobliskich ulic, policyjni wywiadowcy zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. Po przeprowadzeniu czynności w niezbędnym zakresie, funkcjonariusze Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo przekazali akta postępowania do Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód z wnioskiem między innymi o wszczęcie śledztwa. Decyzja co do dalszego toku postępowania należy do prokuratury - poinformowała aspirant Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

