Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca wyskoczył w ostatniej chwili

Pociąg pasażerski uderzył w ciężarówkę. Kierowca wyskoczył w ostatniej chwili
Do zdarzenia doszło niedaleko Wąbrzeźna
Źródło: Google Earth
Na przejeździe kolejowym na ul. Wiejskiej w Książkach (woj. kujawsko-pomorskie) pociąg pasażerski uderzył w samochód ciężarowy. Kierowca zdążył opuścić pojazd, nim doszło do zderzenia. Pociągiem podróżowało blisko 200 osób, nikt z nich nie ucierpiał.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek około godz. 9.15 na przejeździe kolejowym przy ul. Wiejskiej w Książkach, niedaleko Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie). Pociąg relacji Olsztyn Główny - Wrocław Główny uderzył w pojazd ciężarowy.

Pociąg pasażerski uderzył w ciężarówkę
Pociąg pasażerski uderzył w ciężarówkę
Źródło: PSP Wąbrzeźno

Jak podała Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, kierowca samochodu wyskoczył z niego tuż przed zderzeniem. Mężczyzna trafił do szpitala z niegroźnymi obrażeniami.

Kierowca ciężarówki wyskoczył z pojazdu w ostatniej chwili
Kierowca ciężarówki wyskoczył z pojazdu w ostatniej chwili
Źródło: KP PSP Wąbrzeźno
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie pociągu z busem w Żelistrzewie
Zderzenie pociągu z busem. 300 osób ewakuowanych
Trójmiasto
Meksyk. Pociąg towarowy uderzył w piętrowy autobus
Pociąg uderzył w piętrowy autobus. Wielu zabitych i rannych
Świat
Dania, wypadek
Zderzenie pociągu z cysterną. Zginęła jedna osoba
Świat

W pociągu podróżowało 198 pasażerów. Nikt nie został poszkodowany.

Na miejscu zderzenia wciąż pracują cztery zastępy straży pożarnej, służby kolejowe i policjanci, którzy wyjaśniają jego okoliczności. Wiadomo już, że kierowca ciężarówki i maszynista byli trzeźwi.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PSP Wąbrzeźno

Udostępnij:
TAGI:
pociągiKujawsko-PomorskieStraż pożarnaWypadkiDrogi w Polsce
Czytaj także:
Niejasne okoliczności śmierci w Gdyni. Policja i prokuratura badają sprawę (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało 87-latka w mieszkaniu. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Trójmiasto
V Kongres Praw Zwierząt w Senacie
Psy w Senacie
Ciekawostki
Nowe studio Faktów i TVN24
TVN i "Fakty" mają 28 lat
Ciekawostki
Chiński okręt podczas ćwiczeń RIMPAC
"Zielony kamuflaż". Ogłosili rezerwat przyrody, by przejąć terytorium
Świat
Radomir Wit
Odmienione studio, oprawa i większa publiczność. "#BezKitu" w nowej odsłonie
Polska
flotylla gaza
Izrael rozpoczął deportację uczestników flotylli
Świat
Biuro zarządu JSW
Prezes państwowej spółki odwołany
BIZNES
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia w bankach. "Zrób zaplanowane operacje wcześniej"
BIZNES
Upodobali sobie skutery i motocykle
Na Śląsku znikały skutery i motocykle. Wiadomo, kto za tym stoi
Katowice
imageTitle
Pokonała Świątek, ale nie poszła za ciosem. Amerykański ćwierćfinał dla Peguli
EUROSPORT
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
METEO
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Cztery osoby aresztowane
Poznań
W wielu polskich szkołach z kranów leci tylko zimna woda
Woda do picia tylko w toaletach. NIK skontrolował szkoły
Zdrowie
Petra, Jordania
"W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji...". MSZ ostrzega Polaków
Polska
Patricia Routledge
Patricia Routledge nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Trzy karne, trzy nietrafione. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem"
EUROSPORT
shutterstock_1678176775
Chińczycy coraz bliżej kupna niemieckich sieci. "Polscy operatorzy odczują tę transakcję"
BIZNES
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
WARSZAWA
Cyberatak na Europejską Agencję Leków (zdj. ilustracyjne)
Pacjenci odsuwają leczenie, a czas ucieka. "Fora pełne są nieprawdziwych informacji"
Zdrowie
imageTitle
Polak piłkarzem miesiąca w klubie Bundesligi. Bezapelacyjne zwycięstwo
EUROSPORT
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
Chcą do Unii, robią interesy z Kremlem. "Chciałbym, żeby Rosjanie znaleźli magiczną formułę"
BIZNES
Sytuacja wokół Nysy w woj. opolskim (poniedziałek 16.09 po godz. 16.)
Naukowcy przyjrzeli się zaporze w Nysie i zaalarmowali prokuraturę
Wrocław
Chartum, stolica Sudanu
"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Selekcjoner Anglików pominął gwiazdy
EUROSPORT
KRAKOW UNIWERSYTET EKONOMICZNY shutterstock_2215618153
Uniwersytet zgłosił fikcyjne umowy. "Czuję satysfakcję"
Kraków
Mężczyzna trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy
Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"
Piotr Wójcik
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
METEO
boeing 777-x Everett usa - VDB Photos shutterstock_1558195439
Polski przewoźnik kontra Boeing. Pierwszy taki przypadek
BIZNES
imageTitle
Zwolińska pełna emocji po kolejnym tytule. "Coś niesamowitego"
EUROSPORT
Katowice Ligota tory
"Zagrożenie powstało. Czy jest związane z próbą dywersji? Służby będą ustalały"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica