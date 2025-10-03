Pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca wyskoczył w ostatniej chwili

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek około godz. 9.15 na przejeździe kolejowym przy ul. Wiejskiej w Książkach, niedaleko Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie). Pociąg relacji Olsztyn Główny - Wrocław Główny uderzył w pojazd ciężarowy.
Jak podała Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, kierowca samochodu wyskoczył z niego tuż przed zderzeniem. Mężczyzna trafił do szpitala z niegroźnymi obrażeniami.
W pociągu podróżowało 198 pasażerów. Nikt nie został poszkodowany.
Na miejscu zderzenia wciąż pracują cztery zastępy straży pożarnej, służby kolejowe i policjanci, którzy wyjaśniają jego okoliczności. Wiadomo już, że kierowca ciężarówki i maszynista byli trzeźwi.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PSP Wąbrzeźno