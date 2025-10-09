Małgorzata zaginęła blisko 20 lat temu. Brytyjscy śledczy badający sprawę znaleźli ludzkie szczątki

Badają sprawę zaginięcia Polki. Brytyjska policja znalazła szczątki Źródło: TVN24

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą zaginięcia Małgorzaty Wnuczek podczas przeszukania terenu odnaleźli ludzkie szczątki - przekazała policja z angielskiego hrabstwa Leicestershire.

Brytyjscy policjanci wznowili poszukiwania kobiety w 2023 roku, po otrzymaniu nowych informacji od polskich śledczych.

Przeszukiwali nieużytki w pobliżu Great Central Way, niedaleko Watkin Road. Obecnie prowadzone są dalsze badania kryminalistyczne, w celu ustalenia tożsamości osoby, której szczątki odnaleziono.

- Rozumiem, ze ta wiadomość może być szokiem dla społeczności, jednak mam nadzieję, że to odkrycie dostarczy nam informacji, które pomogą zrozumieć, co mogło się wydarzyć lub co się nie wydarzyło w sprawie Małgorzaty - powiedziała Jenni Greenway, główna oficer prowadząca śledztwo.

Podkreśliła, że funkcjonariusze pozostają w kontakcie z rodziną Małgorzaty Wnuk i udzielają jej wsparcia.

Zaginięcie Małgorzaty Wnuczek

Wznowienie poszukiwań związane jest z otrzymaniem przez Brytyjczyków nowych informacji od polskiej policji. W sprawie powołano Międzynarodowy Zespół Śledczy, w ramach którego działają m.in. policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz informował w 2023 roku, że zdaniem polskich śledczych Wnuczek została zamordowana, a jej ciało wrzucono do rzeki Soar. - Podobnie jak w przypadku pierwotnych poszukiwań, szukamy wszystkiego, co mogłoby pomóc nam dowiedzieć się, co stało się z Małgorzatą. Obejmuje to poszukiwanie rzeczy osobistych lub, potencjalnie, ciała. Rozmawialiśmy z wieloma osobami od czasu naszego apelu na początku tego miesiąca, i nadal uważam, że są ludzie mieszkający w polskiej społeczności w Leicester, którzy wiedzą, co tak naprawdę stało się z Małgorzatą - mówiła wtedy inspektor Jenni Heggs.

Małgorzata zaginęła 31 maja 2006 roku. Ostatni raz widziano ją, gdy wsiadła do autobusu z miejsca pracy w firmie Peter Jackson Logistics w Leicester, jadącego do centrum miasta. Policja poinformowała, że od tego czasu zgłosiło się ponad 2000 potencjalnych świadków, ale mimo to oraz wielokrotnie ponawianych apeli, zarówno ze strony jej bliskich, jak i policji, nie wiadomo, co się z nią stało.

