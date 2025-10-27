Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Odsiaduje wyrok za zabójstwo nastolatki. Znowu stanie przed sądem, za inną zbrodnię sprzed 24 lat

Sprawa zaginięcia i zbrodni sprzed lat została rozwiązana
Po 24 latach od zbrodni stanie przed sądem
Źródło: TVN24
Prokuratura oskarżyła Adriana W. o zabójstwo 19-letniej Karoliny. Do zbrodni doszło 24 lata temu. Nastolatka była na dożynkach i nie wróciła do domu. Kilkanaście dni później jej ciało wyłowiono z Wisły. Do sprawy po latach wrócili policjanci z bydgoskiego Archiwum X. Teraz przed sądem stanie Adrian W. Odsiaduje on już w więzieniu karę dożywocia za zabójstwo innej dziewczyny - 18-letniej Katarzyny.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu dziś Adrianowi W. Mężczyzna odpowie przed sądem za zabójstwo 19-letniej Karoliny K., której ciało wyłowiono w 2001 roku z Wisły w miejscowości Grabówko (województwo kujawsko-pomorskie).

- Prokurator zarzuca Adrianowi W. zabójstwo z zamiarem bezpośrednim tej dziewczyny poprzez uduszenie - poinformowała Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Sprawa zaginięcia i zbrodni sprzed lat została rozwiązana
Sprawa zaginięcia i zbrodni sprzed lat została rozwiązana
Źródło: KWP w Bydgoszczy

19-letnia Karolina 2 września 2001 roku pojechała ze swoim bratem do Pruszcza Pomorskiego, gdzie odbywały się dożynki. On wrócił do domu wcześniej, a ona, wraz z innymi osobami, została do końca zabawy, która zakończyła się około godziny 2 w nocy. Karolina do domu już nie wróciła, a rodzina zgłosiła zaginięcie.

- 16 września 2001 roku spacerowicz natknął się na zwłoki kobiety w Wiśle w miejscowości Grabówko, oddalonej około 13 kilometrów od miejsca, gdzie odbywały się dożynki. Dopiero specjalistyczne badania potwierdziły przypuszczenia śledczych i rodziny, że to ciało zaginionej 19-latki - mówiła w maju 2024 roku młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wrócili do sprawy po latach

Z ustaleń śledczych wynikało, że na dożynkach był także 25-letni wówczas Adrian W., który dwa miesiące wcześniej opuścił więzienie, w którym odbywał karę pozbawienia wolności za gwałt.

- Mężczyzna już wtedy był przesłuchiwany w sprawie, ale zaprzeczał, jakoby znał i miał kontakt z zaginioną. Pomimo że zeznania niektórych świadków temu zaprzeczały, nie było dowodów na to, iż doszło do zbrodni. Sprawa została umorzona w marcu 2002 roku z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających, że doszło do przestępstwa - dodała Chlebicz.

Po kilkunastu latach bydgoscy policjanci oraz prokurator wrócili do tej sprawy. Wpływ na to miał przede wszystkim postęp, jaki nastąpił w technologii i możliwości badań śladów. Ponownie pobrano próbki z zabezpieczonych przed laty śladów, które trafiły do biegłego.

- Zostały ponownie przebadane ślady biologiczne, został ponownie przeanalizowany materiał z zeznań świadków, funkcjonariusze dotarli też do nowych świadków - przekazuje Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Sprawa zaginięcia i zbrodni sprzed lat została rozwiązana
Sprawa zaginięcia i zbrodni sprzed lat została rozwiązana
Źródło: KWP w Bydgoszczy

Jak już wcześniej informowała policja, w rzeczach zabezpieczonych w mieszkaniu Adriana W. znajdował się materiał genetyczny należący do zaginionej Karoliny K. - Ten rodzaj śladu może zostawić jedynie przebywająca w danym miejscu osoba. To obaliło tezę Adriana W., jakoby 19-latki nigdy u niego nie było - tłumaczyła policjantka.

Odsiaduje wyrok, teraz odpowie za kolejne zabójstwo

Adrian W. usłyszał zarzuty w maju 2024 roku. Został on doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy z zakładu karnego, gdzie odbywa karę dożywotniego więzienia za zabójstwo Katarzyny Z., do którego doszło w sierpniu 2002 roku.

Teraz odpowie też za zabójstwo 19-letniej Karoliny.

Dostał dożywocie za gwałt i morderstwo. Teraz obwinia sąd
Dowiedz się więcej:

Dostał dożywocie za gwałt i morderstwo. Teraz obwinia sąd

Polska
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy

Udostępnij:
TAGI:
ZabójstwoKujawsko-PomorskieProkuratura
Czytaj także:
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Po napadzie na Luwr producent reklamuje swój podnośnik. "Cichy jak szept"
Świat
Drogi startowe na Lotnisku Chopina
Koniec remontu drogi startowej na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Melodee Buzzard na zdjęciach z monitoringu
Zagadkowe zaginięcie 9-latki. Matka nie chce współpracować ze śledczymi
Martyna Nowosielska-Krassowska
imageTitle
Najnowszy ranking WTA. Tyle traci Świątek do Sabalenki
EUROSPORT
Maturzystka na egzaminie maturalnym z języka polskiego w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
Kiedy próbne matury? CKE podała terminy
Barbara Nowacka, ministra edukacji
"Setki sygnałów od uczniów, rodziców, nauczycieli". Apel do Nowackiej
imageTitle
Pobił 20-letni rekord Polski, celuje wyżej. "Na igrzyska też pojadę po złoto"
EUROSPORT
Leonid Pszenicznow
Rosjanie zatrzymali ukraińskiego naukowca. Wybuchł dyplomatyczny skandal
Świat
Osuwisko niedaleko domu studenckiego
Ziemia osunęła się w Oslo. "Hałas nie do opisania"
METEO
shutterstock_76795522
Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów
BIZNES
Chiński bombowiec strategiczny H-6K
"Wyraźnie widać wybrzeże Tajwanu". Chiny straszą przed spotkaniem przywódców
Świat
Kontrola paszportowa na Lotnisku Chopina
Przylecieli z różnych krajów, podróż zakończyli na lotnisku
WARSZAWA
Ciężarówkę zatrzymano na trasie S3
Miała być odzież ze Skandynawii. Zamiast tego było 20 ton odpadów
Lubuskie
Lotnisko w Wilnie
Lotnisko w Wilnie znów zamknięte przez balony. Premier: będziemy zestrzeliwać
Świat
imageTitle
Grabara w jedenastce kolejki Bundesligi. Rewelacyjna nota
EUROSPORT
Trasa S7 na odcinku Czosnów - Modlin
W grze poznał koleżankę. 13-latek jechał do niej rowerem trasą ekspresową
WARSZAWA
imageTitle
Dopiero drugie takie wyróżnienie. Polak wschodzącą gwiazdą europejskiej lekkoatletyki
EUROSPORT
Uszkodzony w zderzeniu radiowóz
Zderzenie auta z radiowozem. Policjanci w szpitalu
Poznań
Mężczyzna chciał wypłacić 50 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Nieuprawnione wypłaty z kont w całym kraju. Santander wydał oświadczenie
Poznań
13-latek pędził hulajnogą 37 kilometrów na godzinę
13-latek pędził hulajnogą elektryczną, stanie przed sądem
Rzeszów
wypadek Ostropole
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. Zginęło dwoje nastolatków
Kradzioną karetką 41-letni Ukrainiec próbował przejechać przez granicę
Kradzioną karetką próbował przekroczyć granicę
Rzeszów
Była na parkingu taxi (zdjęcie ilustracyjne)
Zadał taksówkarce kilka ciosów nożem i z nią odjechał. Zarzuty dla męża kobiety
Poznań
Akcja ratunkowa w Tatrach
Polak utknął w Tatrach. Akcja trwała całą noc
METEO
Testowanie pocisku manewrującego 9M730 Buriewiestnik (nagranie z 1 marca 2018 roku)
Kreml wysyła "wymowne przesłanie". Przetestowali "latający Czarnobyl"
Świat
wypadek w sali zabaw w Lublinie
Dzieci miały świętować urodziny, 11-latka złamała kręgosłup
Lublin
imageTitle
Ojciec Lisowskiego nie doczekał historycznego triumfu syna. "To dla niego"
EUROSPORT
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
BIZNES
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"Usłyszałem, że numerki są na kolejny rok". A niektórzy nie mogą czekać
Natalia Madejska
Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet startuje z pokładu USS Theodore Roosevelt (CVN 71)
W 30 minut runęły dwie maszyny sił USA. Trump: sprawdzimy to
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica