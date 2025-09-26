Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Znaleźli w łazience spalone ciało, a obok kanister. Żona ofiary w areszcie

Pożar willi w Zabierzowie Bocheńskim
Pożar domu w Zabierzowie Bocheńskim. Zginął 59-latek, żona zatrzymana
Źródło: OSP Zabierzów Bocheński
Magdalena S., podejrzana o oblanie męża benzyną i podpalenie go w domu w Zabierzowie Bocheńskim (Małopolskie), decyzją sądu trafiła do aresztu. Na ciało Romana S. natknęli się gaszący ogień strażacy. Obok leżał kanister z benzyną.

Do tragicznego pożaru w Zabierzowie Bocheńskim doszło około godziny 3 w nocy z wtorku na środę. Jak informował asp. Mirosław Fiust z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, strażacy po przybyciu na miejsce zauważyli unoszący się z dachu dym. Okazało się, że ogień obejmował pomieszczenia znajdujące się na poddaszu.

Pożar willi w Zabierzowie Bocheńskim
Pożar willi w Zabierzowie Bocheńskim
Źródło: OSP Zabierzów Bocheński

Znaleźli ciało w łazience

"W trakcie prowadzonych działań strażacy odnaleźli w środku mężczyznę w stanie pozwalającym na odstąpienie od czynności ratowniczych" - przekazał w komunikacie asp. Fiust. Jak wynika z informacji prokuratury, leżące na brzuchu zwłoki 57-letniego Romana S. znajdowały się w łazience.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar w bloku, mieszkańcy musieli się ewakuować

Pożar w bloku, mieszkańcy musieli się ewakuować

Trójmiasto
Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka

Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka

WARSZAWA

Działania straży pożarnej trwały około trzech godzin. W akcji gaśniczej brało udział 36 strażaków i osiem pojazdów ratowniczych.

Wszystko wskazuje na to, że pożar nie był nieszczęśliwym wypadkiem, a rodzinną zbrodnią. Niedługo po zdarzeniu w sprawie śmierci 59-letniego Romana S. została zatrzymana jego żona, Magdalena S.

"W chwili zaistnienia pożaru pokrzywdzony żył"

"W pobliżu ciała zmarłego ujawniono kanister po benzynie. Jak wynika ze wstępnej opinii biegłego z zakresu pożarnictwa przyczyną zdarzenia było podpalenie (...) Ne na ciele zmarłego nie ujawniono śladów obrażeń, w drogach oddechowych zmarłego ujawniono ślady świadczące o tym, że w chwili zaistnienia pożaru pokrzywdzony żył" - poinformowała prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, kobieta miała wcześniej grozić swojemu mężowi, ten jednak nie zgłaszał służbom jej niepokojącego zachowania. - Pod tym adresem nie było żadnych interwencji, nie toczyło się też żadne postępowanie związane z przemocą domową - poinformował nas podkom. Paweł Tomasik, rzecznik wielickiej policji.

Pożar willi w Zabierzowie Bocheńskim
Pożar willi w Zabierzowie Bocheńskim
Źródło: OSP Zabierzów Bocheński

W środę, 24 września, Magdalena S. usłyszała zarzut pozbawienia życia Romana S. poprzez użycie materiału łatwopalnego - benzyny, którą został on polany. Kodeks karny przewiduje za zabójstwo karę nawet dożywotniego więzienia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieliczce sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kobiety na trzy miesiące.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Zabierzów Bocheński

Udostępnij:
TAGI:
pożarPożaryZabójstwoMorderstwoMałopolskaWieliczkaProkuratura
Czytaj także:
shutterstock_302880743
Niezidentyfikowane drony nad Szwecją. Miały migać czerwonym i zielonym światłem
Świat
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
WARSZAWA
OCALALE
Dziennikarze TVN24 i tvn24.pl nagrodzeni w Cannes za najlepsze reportaże
Kultura i styl
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
WARSZAWA
Donald Trump i Gianni Infantino
Mundial blisko, Trump grozi miastom gospodarzom
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: nie będziemy podnosili składki zdrowotnej
BIZNES
pap_20250918_2D2
Rosjanie zacierają ręce. W niedzielę liczą na wielką zmianę
Świat
Kontenerowiec, zdjęcie ilustracyjne
"Masowy zalew tych produktów". Trump ogłosił nowe cła
BIZNES
pap_20240802_3ZQ
Nocna prohibicja nie dla całej Warszawy. "Wszyscy zawaliliśmy"
Polska
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Deklaracja Donalda Trumpa: Nie pozwolę na to. Nie dojdzie do tego
Świat
imageTitle
Deklasacja. Polacy mistrzami świata
EUROSPORT
Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Areszt dla kierowcy po śmiertelnym wypadku
WARSZAWA
Recep Tayyip Erdogan i Donald Trump
Trump o swoim "przyjacielu": wie o sfałszowanych wyborach więcej niż ktokolwiek
Świat
To jeden z najpopularniejszych festiwali w mieście.
Łódź na fali kolorów. Początek popularnego festiwalu
Łódź
LOTNISKOWIEC
Niezwykle zdjęcia. Reporter TVN24 na najpotężniejszym lotniskowcu świata
Świat
Rekiny
Gody rekinów. Wyjątkowe nagranie
METEO
imageTitle
Linette bezradna w Pekinie. Jeden mecz i koniec
EUROSPORT
Na miejscu znaleźli kompletną linię technologiczną do produkcji leków, sterydów i innych środków farmakologicznych
Największa nielegalna fabryka leków w kraju zlikwidowana
Szczecin
Andrzej Duda
Tak Polacy widzą przyszłość Andrzeja Dudy w polityce
Polska
shutterstock_2456963039
Nawet 10 milionów strat dziennie. Rząd wprowadza pilne zmiany
BIZNES
Młody kierowca ciągnika zahaczył o most
Traktor przełamany na pół. 17-latek zahaczył o wiadukt
Opole
Wyposażenie sklepu służyło za prowizoryczne klatki dla zwierząt
Towar zostawał, znikały wózki i klatki. Tak wykorzystywał je złodziej
Kraków
imageTitle
Takich komplementów Lewandowski już dawno nie słyszał
EUROSPORT
26 0730 jnj gosc-0003
Kierwiński straci stanowisko? "Statut Platformy Obywatelskiej mówi jasno"
Polska
Mężczyźni zostali wylegitymowani
Ustawka obok opuszczonej stacji. Mętnie tłumaczyli, że jadą na mecz
Łódź
imageTitle
Kontrowersyjne stroje polskich siatkarzy. "Barwa szlachetna"
EUROSPORT
Wypadek na autostradzie A2
Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna
WARSZAWA
imageTitle
86-latek na ośmiotysięczniku. "Cały i zdrowy, schodzi"
EUROSPORT
Miasteczko Guangfu po przejściu tajfunu Ragasa
Pod masą błota mogą być zaginieni. "Ich ciała zostały porwane przez powódź"
METEO
Friedrich Merz
Niemcy zmieniają podejście do Rosji. "Nadszedł czas"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica