Rzucał koszami na śmieci, uszkodził radiowozy i komisariat. To żołnierz
Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w Tymbarku, w powiecie limanowskim. Agresywny mężczyzna został zatrzymany i przekazany Żandarmerii Wojskowej.
Jak przekazała w sobotę rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło, żołnierz rozbił szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu, uszkodził dwa radiowozy i dwa samochody prywatne zaparkowane w pobliżu. Mężczyzna rzucał też koszami na śmieci.
Niewykluczone, że próbował dostać się do środka; w nocy komisariat był zamknięty. Według informacji policji 20-latek był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.
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Źródło: PAP