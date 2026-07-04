Kraków Rzucał koszami na śmieci, uszkodził radiowozy i komisariat. To żołnierz

Marcin Karolewski: widziałem prokuratorów, lekarzy, prawników, umierających z powodu alkoholu Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w Tymbarku, w powiecie limanowskim. Agresywny mężczyzna został zatrzymany i przekazany Żandarmerii Wojskowej.

Jak przekazała w sobotę rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło, żołnierz rozbił szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu, uszkodził dwa radiowozy i dwa samochody prywatne zaparkowane w pobliżu. Mężczyzna rzucał też koszami na śmieci.

Niewykluczone, że próbował dostać się do środka; w nocy komisariat był zamknięty. Według informacji policji 20-latek był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie wyjaśnia okoliczności uszkodzenia w dniu 04.07.2026 r. około godz. 4:00, drzwi wejściowych do Komisariatu Policji Tymbark w Zawadce, 2 radiowozów policji i 2 pojazdów cywilnych przez żołnierza z jednej z jednostek wojskowych województwa… pic.twitter.com/WeZxQltBtM — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) July 4, 2026 Rozwiń

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