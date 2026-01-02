Trzy godziny w korkach na zakopiance

Korek spowodowali głównie sylwestrowicze, którzy witali nowy rok w Zakopanem, a którzy w piątek masowo ruszyli do swoich domów.
Przed południem Zakopianka na odcinku do Nowego Targu stanęła w korku, a czas przejazdu spod Tatr do węzła autostradowego w Krakowie wydłużył się do około trzech godzin.
Sznur aut stoi także na drodze krajowej nr 49 z Bukowiny Tatrzańskiej do Nowego Targu, gdzie ruch odbywa się bardzo wolno. Policja apeluje do kierowców o rozważenie wyjazdu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
